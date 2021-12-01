Усі катери типу "Гюрза" та "Кентавр" оснастять британськими ракетами Brimstone, — ЗМІ (фото)

Передбачається, що ракети зможуть атакувати мету "роєм". При цьому в ВМС планують поставити ракетні системи на 20 платформ.

У межах кредиту для розвитку українського флоту від Великобританії планується переозброєння катерів "Гюрза" та "Кентавр" ракетами MBDA Sea Spear. Про це стало відомо журналу Defense Express.

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Повідомляється, що з 1,7 млрд фунтів близько 600 млн піде на будівництво 8 ракетних катерів і на оснащення "Гюрз" і "Кентаврів" ракетними установками Bimstone Sea Spear. Усього на закупівлю ракетних установок виділено 730 млн фунтів.

[ + – ] Ракети зможуть атакувати цілі "роєм"

За попередньою інформацією, близько 20 платформ Військово-морських сил України мають оснастити ракетами Sea Spear. Серед них не тільки існуючі кораблі, а й ракетні катери, що розробляються, з індексом P50U.

[ + – ] Катер проекту "Кентавр"

Однак наразі невідомо, у якому стані перебуває розробка ракет Sea Spear. Серед останніх повідомлень було відомо, що у 2014 році був тестовий запуск кількох ракет, які знищили п'ять тестових цілей. Вони рухалися зі швидкістю 20 вузлів і імітували швидкісні катери FIAC. У виданні припускають, що за допомогою кредитних коштів MBDA можуть потай завершити розробку ракет.

Нагадаємо, згідно з кредитом, половина виділених коштів має піти на купівлю британських послуг і товарів. На ці гроші планується закупити два протимінні тральщики, побудувати фрегат і ракетні катери, а також придбати озброєння.

19 квітня стало відомо, що ВМС України веде переговори щодо купівлі протимінних кораблів у Британії. Також із жовтня розпочалася підготовка моряків до тральщиків.