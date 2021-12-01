Все катера типа "Гюрза" и "Кентавр" оснастят британскими ракетами Brimstone, - СМИ (фото)

Предполагается, что ракеты смогут атаковать цель "роем". При этом всего в ВМС планируют поставить ракетные системы на 20 платформ.

В рамках кредита для развития украинского флота от Великобритании планируется перевооружение катеров "Гюрза" и "Кентавр" ракетами MBDA Sea Spear. Об этом стало известно журналу Defense Express.

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Сообщается, что из 1,7 млрд фунтов около 600 млн пойдет на строительство 8 ракетных катеров и на оснащение "Гюрз" и "Кентавров" ракетными установками Bimstone Sea Spear. Всего на закупку ракетных установок выделено 730 млн фунтов.

[ + – ] Ракеты смогут атаковать цели "роем"

По предварительной информации, около 20 платформ Военно-морских сил Украины должны оснастить ракетами Sea Spear. Среди них не только существующие корабли, но и разрабатываемые ракетные катера с индексом P50U.

[ + – ] Катер проекта "Кентавр"

Однако на данный момент неизвестно, в каком состоянии находится разработка ракет Sea Spear. Среди последних сообщений было известно, что в 2014 году был тестовый запуск нескольких ракет, которые уничтожили пять тестовых целей. Они двигались со скоростью 20 узлов и имитировали скоростные катера FIAC. В издании предполагают, что за счет кредитных средств MBDA могут скрытно завершить разработку ракет.

Напомним, согласно кредиту, половина выделенных средств должна пойти на покупку британских услуг и товаров. На эти деньги планируется закупить два противоминных тральщика, построить фрегат и ракетные катера, а также приобрести вооружение.

19 апреля стало известно, что ВМС Украины ведет переговоры о покупке противоминных кораблей у Британии. Также с октября началась подготовка моряков к тральщикам.