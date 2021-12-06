Украина закупит европейское ПВО для нового корвета Ada ВМСУ, - СМИ (фото)

Ракета зенитно-ракетного комплекса сможет поражать различные цели в радиусе 20 км и на высоте до 9 км.

Министерство обороны Украины может подписать с европейской компанией MBDA контракт на поставку комплекса противовоздушной обороны VL MICA. Об этом стало известно агентству Defense Express.

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Сообщается, что на прошлой неделе состоялась встреча, на которой были представители Минобороны и разработчики ПВО с ракетами. Комплекс могут приобрести для корвета типа Ada, который ныне строит Турция для Военно-морских сил Украины. Контракт, по данным издания, могут подписать уже до конца года, а его сумма составит 30-40 млн евро.

В Минобороны уже заявляли, что европейцы готовы продать комплекс для Украины, а сейчас же речь идет о финализации всех деталей контракта с MBDA. Обсуждается вопрос временных рамок поставок, а также всех компонентов комплекса. Установка комплекса ЗРК будет происходить уже в Украине, а не на турецких верфях.

[ + – ] Ракета с инфракрасной и активной радиолокационной головкой наведения

VL MICA — это зенитно-ракетный комплекс, разработанный компанией MBDA. Его создавали специально для корветов и фрегатов ближней морской зоны. В его основе находится ракета VL MICA, которая может быть с двумя вариантами головок наведения — инфракрасной и активной радиолокационной. Основные характеристики ракет:

Дальность поражения — 20 км

Максимальная высота цели — 9 км

Может уничтожать цели со скоростью до 3 Махов (3675 км/ч)

[ + – ] Комплекс ПВО способен поражать различные цели

При этом сейчас MBDA ведут разработку над новой ракетой в составе этой же системы, но с увеличенной вдвое дальностью поражения. Вероятно, Украина закупит сначала существующий вариант, а затем и новую разработку. Ракету нового поколения в серийное производство пустят в 2026 году, а первый корвет ВМС Украины должны получить двумя годами ранее.

Напомним, по информации СМИ, все катера "Гюрзы" и "Кентавры" оснастят британскими ракетами Brimstone. Ракеты планируют поставить на 20 платформ.

Согласно британскому кредиту, половина выделенных средств должна пойти на покупку британских услуг и товаров. На эти деньги планируется закупить два противоминных тральщика, построить фрегат и ракетные катера, а также приобрести вооружение.