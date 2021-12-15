Первый корвет типа Ada для ВМС Украины готов на 80%, - Неижпапа
В следующем году корабль прибудет в Украину на достройку, а уже в 2023 в Турции заложат второй корвет для украинского флота.
Командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал о ходе строительства первого корвета для ВМС Украины типа Ada. Об этом сообщает АрміяInform.
Президент Украины утвердил окончательную стратегию развития Военно-морских сил Украины до 2036 года. В ее рамках предусматривается усиление флота корабля. На данный момент в Турции строят первый корвет типа Ada. Его готовность составляет 75-80%.
"В первом квартале следующего года корпус корвета будет готов, а к концу 2022-го корабль с некоторой оснасткой отбуксируют в Украину на достройку. В 2023 году на нем будет установлено окончательное оборудование, вооружение и начнутся государственные испытания", — рассказал Неижпапа.
Второй корвет, по словам контр-адмирала, будет заложен в Турции в 2023 году.
Как сообщалось ранее, Минобороны Украины планирует закупить европейский комплекс противовоздушной обороны VL MICA для корветов. Данный зенитно-ракетный комплекс разработан для корветов и фрегатов ближней морской базы. Она способна вести огонь на расстоянии до 20 км.
Основные характеристики корабля:
- Водоизмещение — 1524 т (стандартное), 2032 т (полное)
- Длина — 99 м;
- Ширина — 14,4 м;
- Скорость хода – 15-30 узлов;
- Осадка – 3,6 м;
- Дальность плавания — 3500 миль;
- Экипаж — 93 + 13 доп. мест.;
- Автономность плавания: 10-21 день.
Напомним, украинские моряки уже проходят стажировку в Турции на корвете Ada. В начале ноября заявлялось, что строительство корабля идет с опережением.