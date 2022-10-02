У Туреччині спустили на воду корвет "Гетьман Іван Мазепа" (фото)

У 2024 році корвет почне повноцінно виконувати бойові завдання та стане першим судном такого класу у складі ВМС України.

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У неділю, 2 жовтня, у Туреччині на воду спустили протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа". Про це написала перша леді України Олена Зеленська у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами Зеленської, їй випала честь спустити корвет на воду.

Дружина президента України наголосила, що "Гетьман Іван Мазепа" — це унікальне судно, яке вже зовсім скоро стане першим кораблем такого класу у строю Військово-Морських сил України.

Тому вона звернулася до корабля як до людини: з повагою та напуттям.

"Корвет "Гетьман Іван Мазепа", бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного тобі вітру, спокійного моря і лише перемоги", — сказала Зеленська.

"Гетьман Іван Мазепа": що відомо про цей корабель

У грудні 2020-го стало відомо, що Україна має намір закупити у Туреччини корвети класу "Ada". Згодом з'явилася інформація про те, що Міноборони України виділило перші 3,8 млрд грн для будівництва корветів. Контрактом передбачається будівництво 5 суден.

Корвети типу "Ada" мають стандартну водотоннажність 1524 тонн. Довжина корвета цього класу — 99 метрів, а ширина — 14,4 метра. Він здатний розвивати швидкість 15-30 вузлів і перебувати в автономному плаванні від 10 до 21 дня. На борту "Гетьмана Івана Мазепи" розмістяться 93 члени екіпажу.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський назвав новий український корвет ім'ям Мазепи. Це рішення було ухвалено "з метою відновлення історичних традицій національної армії, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорізького Івана Мазепи".

Крім того, наприкінці літа 2021 року стало відомо про формування першого екіпажу корвета у Військово-морських силах України. Українські моряки пройшли стажування турецьким корветом.