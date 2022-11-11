Новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" сделан из металла "Азовстали" (фото)

Корабль сошел на воду 2 октября в Турции. В ближайшее время он получит современное вооружение и пополнит ряды Военно-морских сил Украины.

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2 октября в Стамбуле спустили на воду будущий флагман Военно-морских сил ВСУ –– корвет "Гетман Иван Мазепа". Как стало сейчас известно, его корпус сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича и заводе "Азовсталь" группы "Метинвест". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Обычно корабли становятся известными после свершений или приключений –– как мифический "Арго", Колумбова "Санта Мария" или Нансенов "Фрам". Однако "Гетман Иван Мазепа" вошел в историю еще до спуска на воду", –– говорится в сообщении.

Корвет заложили на верфи турецкой корабельной компании RMK Marine Shipyard в сентябре 2021 года. В компании отмечают, что тогда никто не мог предположить, что уже через полгода металл его корпуса станет эксклюзивом.

Как уточняется, "Метинвест" передал на изготовление корабля 1000 тонн горячекатаного листа. Часть партии –– сталь комбината им. Ильича –– привезли напрямую из Мариуполя, другую часть доставили из итальянского Metinvest Trametal, где прокат изготовляли из азовстальских слябов.

В феврале 2022 комбинаты Мариуполя прекратили свою работу, однако позже довоенная сталь предприятий обрела новую жизнь.

"Из стали "Азовстали" было построено множество выдающихся сооружений –– новейшее укрытие на ЧАЭС, защитные шлюзы для Венеции, один из самых высоких небоскребов Европы. И современный корвет "Гетман Иван Мазепа" также сделан из мариупольской стали. Это действительно невероятно –– что меткомбинаты Мариуполя даже после разрушения продолжают работать на победу Украины", –– прокомментировал гендиректор "Метинвест" Юрий Рыженков.

Вскоре украинский корвет получит современное вооружение и пополнит ряды ВМС ВСУ.

"Именно с этого флагмана начнется новая эпоха украинского флота", –– говорят в компании.

Напомним, украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко" нанес удары по позициям ВС РФ. Экипаж атаковал из 140-мм артиллерийской установки. Ее дальность составляет до 9,6 км.

Ранее Фокус сообщал, что Украина разработала ударные морские дроны. Мобильные беспилотники могут атаковать движимые и недвижимые цели в радиусе 400 км.