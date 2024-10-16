Возможности авиакрыла: на корвете "Гетьман Iван Мазепа" испытали вертолет SH-60 Seahawk (видео)

Корабль способен нести на борту многоцелевой палубный вертолет SH-60, который предназначен для поисково-спасательных операций, противолодочных миссий и других задач.

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Корвет "Гетман Иван Мазепа" (F211), строящийся для Военно-морских сил Украины, прошел важное испытание — проверку на возможность использования авиакрыла. Видео с посадкой вертолета SH-60 Seahawk военно-морских сил Турции на палубу корвета было опубликовано 16 октября пресс-службой ВМС Украины.

Возможности авиакрыла

Как рассказали обозреватели "Милитарного", проект корвета Ada предусматривает использование вертолетов, таких как SH-60 Seahawk, который способен как находиться на палубе, так и размещаться внутри ангара.

SH-60 Seahawk — это многоцелевой палубный вертолет, созданный на базе UH-60 Black Hawk. В зависимости от версии, он может выполнять разнообразные задачи, включая поисково-спасательные операции, противолодочные миссии и другие специализированные функции.

До сих пор единственными палубными вертолетами с такими функциями у ВМС Украины были советские Ка-27 в различных версиях, однако их текущее состояние и возможность использования на корветах не ясны.

Вместе с тем на данный момент в вооружении Украины вертолеты SH-60 не используются, отметили эксперты. Единственными представителями семейства Black Hawk в украинских силах являются UH-60, которые находятся на вооружении авиационных подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

После начала полномасштабного вторжения России, Украина получила вертолеты Sea King для Морской авиации, которые используются для поиска пилотов сбитых самолетов, эвакуации раненых и других задач. Однако пока не ясно, будут ли Sea King и другие вертолеты типа SH-60 Seahawk размещаться внутри ангаров корветов типа Ada в будущем.

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Мощь корвета "Иван Мазепа": эксперты рассказали о вооружении украинского корабля (видео)

Напомним, в конце мая новейший корвет "Гетьман Iван Мазепа", который был спущен на воду в октябре 2022 года, вышел из верфи RMK Marine на первые ходовые испытания.