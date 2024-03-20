Усилить речную оборону. Для чего Запад передает Украине десантно-штурмовые катера
Швеция, Финляндия, Норвегия анонсировали поставки Украине десятков катеров, которые смогут выполнять сразу несколько важных миссий.
Западные партнеры в течение последних месяцев анонсировали пакеты военной помощи Украине, которые содержат разнообразные лодки и катера. Фокус разобрался, как могут использоваться морские силы, и для чего Военно-морским силам речной флот.
Украинская армия получит от Финляндии, Нидерландов и Швеции десантно-штурмовые катера и другие плавсредства. Известно, что защитники еще с 2023 года закрепились на левом берегу Днепра в н.п. Крынки. Снабжение сил и средств происходит или с помощью тяжелых беспилотников, или катерами. Через открытый участок российские войска атакуют украинские лодки. Поэтому количество катеров нужно постоянно пополнять.
Партнеры помогают развивать флотилию ВМС Украины
Сейчас известно, что Военно-морские силы получат:
- 13 десантно-штурмовых катеров CB90;
- 14 надувных катеров с жестким дном RHIB;
- 5 милитаризованных речных патрульных катеров;
- 20 катеров класса G (G-boat);
- засекреченное количество катеров из Финляндии.
CB90 или Combat Boat 90 имеет длину и ширину корпуса в 15,9 метра и 3,9 метра соответственно. Это позволяет перевозить до 21 бойца в десантном отделении. Экипаж состоит из 3 военных. Вооружением катера могут выступить 12,7-мм пулеметы или же 40-мм автоматический гранатомет. Однако СМИ пишут, что на катере также можно перевозить четыре мины или шесть глубинных бомб, что в теории позволит привлекать катер для задач по охране морских коммуникаций.
Финляндия имеет большое количество плавсредств. По данным Forbes, самым очевидным вариантом будет их применение на Днепре, чтобы улучшить логистику с Крынками. Арсенал финских военных имеет в наличии несколько вариантов бронированных катеров:
- 10 единиц 32-тонных Jehu;
- 38 единиц 14-тонных Jurmo;
- 20 единиц 10-тонных Uisko.
Наиболее вероятным вариантом автор называет Uisko, потому что они заменяются более новыми Jehu и Jurmo. Однако Uisko имеют кевларовую обшивку только на бортах и места бойцов открыты, что сделает их уязвимыми для атак с неба. Официально еще неизвестно, какие именно катера получит украинская армия.
Катера типа G-boat имеют длину корпуса 8,2 метра, водозамещение — 2,1 тонны и способны перевозить до 8 человек. Uisko — 10,5 метра, ширина — 3,5 метра, и вооружение — 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет. Следующий класс Jurmo: длина — 14,1 метра, ширина — 3,65 метра и экипаж — 2 бойца и 20 десантников. Вооружение тоже может быть либо 12,7-мм пулемет либо 40-мм автоматический гранатомет.
Последний тип катеров — это десантно-штурмовой катер Jehu, который имеет длину 19,9 метра, ширину — 4,3 метра. На борту можно перевозить до 25 военных в защищенной кабине. Вооружение — 12,7-мм пулеметы и 7,62-мм пулемет или 40-м автоматический гранатомет.
Ни одного катера на Днепре — что подтолкнуло Украину развивать речную флотилию
Планы создать речную флотилию были в Украине еще в 2013 году. Тогда начали формировать дивизион речных кораблей. Формирование планировали завершить в 2014 году. В его состав должны были войти бронированные артиллерийские катера "Гюрза-М". До 2017 года планировалось получить 9 катеров, а также они должны были поступить на вооружение Госпогранслужбы. Но начало войны с Россией изменило планы.
Украинское командование сосредоточилось на формировании и восстановлении боеспособности группировок в морской экономической зоне Украины и морской пехоты. Проблема безопасности на реках имела меньше внимания. Это привело к тому, что на начало полномасштабного вторжения ВМС Украины не имели никаких средств на реке Днепр. Только в июне 2022 года была создана речная флотилия на Днепре.
Формально дивизион входит в состав ВМС Украины, но в оперативном отношении он в подчинении Сухопутных войск. Флотилия должна выполнять следующие задачи:
- разведка;
- противовоздушная оборона;
- патрулирование Днепра;
- транспортные перевозки;
- эвакуация и перевозка бойцов.
В состав флотилии уже вошли украинские малые бронированные артиллерийские катера (МБАК), американские Sea Ark Dauntless и десантные катера SHERP the SHUTTLE.
В Defense Express добавляют, что в Украине завершают формирование Корпуса морской пехоты. Им также нужно определенное количество десантно-штурмовых средств. Катера могут применять в прибрежной зоне Черного моря. Общей целью Украины является создание мощного флота, который в будущем сделает невозможным повторную агрессию РФ. Кроме катеров, украинские силы также получат тральщики проекта Tripartite из Бельгии и тральщики класса Sandown от Великобритании.