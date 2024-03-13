США виділяють $300 млн військової допомоги для України: що саме увійшло до нового пакета

Без додаткового фінансування, зазначили в Пентагоні, відомство, як і раніше, зазнаватиме труднощів із задоволенням потреб України у військовому потенціалі, в той час, коли Росія продовжує свої атаки на українські війська і міста.

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Адміністрація президента США Джо Байдена 12 березня схвалила черговий пакет військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів. До нового пакета увійдуть протитанкові ракети, артилерійські боєприпаси, зокрема до реактивних систем HIMARS, боєприпаси до стрілецького озброєння тощо. Про це з подробицями повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

Загальна вартість усіх найменувань пакета сягає 300 млн доларів, які виділяються за програмою прямого постачання із запасів армії США (PDA).

"Цей пакет президентських повноважень... оцінюється до 300 мільйонів доларів і охоплює можливості для безпосередньої підтримки протиповітряної оборони України, артилерії, а також вимоги до протитанкових засобів", — йдеться в пресрелізі Пентагону.

Зокрема, в рамках цього вже 55-го пакета військової допомоги Збройні сили України отримають:

ракети для ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

боєприпаси для артилерії калібру 155 мм, включно з "касетними" (DPICM);

боєприпаси для артилерії калібру 105 мм;

протитанкові гранатомети AT-4;

додаткові боєприпаси для стрілецької зброї;

боєприпаси для розчищення загороджень;

запасні частини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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У Пентагоні також зазначили, що без додаткового фінансування оборонне відомство, як і раніше, зазнаватиме труднощів із задоволенням потреб України в потенціалі, в той час, коли Росія продовжує свої атаки на українські війська і міста.

Нагадаємо, помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 20 лютого заявив, що в адміністрації президента США не вважають найкращим способом надання військової та економічної допомоги Україні у вигляді кредиту. За його словами, просити Київ взяти на себе боргові зобов'язання просто зараз буде не найкращим варіантом.