В Rheinmetall считают, что США откажут в помощи Европе в случае конфликта, — FT

Если ситуация на европейском континенте выльется в полномасштабный вооруженный конфликт, считает гендиректор компании Армин Паппергер, то США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа окажется в полном одиночестве.

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Генеральный директор ведущего немецкого военного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в случае полномасштабного вооруженного конфликта США не придут на помощь европейцам, как когда-то считалось само собой разумеющимся. В этом контексте он обратился к европейским странам с призывом создать более крупные и специализированные оборонные конгломераты, которые смогут конкурировать с американскими аналогами. Об этом Паппергер рассказал 1 апреля в эксклюзивном интервью Financial Times.

Бизнесмен убежден, что Европе необходимо консолидировать свой оборонный потенциал и принять специализацию в области военных технологий. По его мнению, одной из ключевых проблем в сфере обороноспособности ЕС, — разрозненность, когда отдельные страны отдают предпочтение национальным интересам, а не совместным предприятиям.

Несмотря на усилия лидеров ЕС по укреплению оборонного сотрудничества, отметил он, конкуренция между европейскими производителями оружия сохраняется, что приводит к неоптимальному распределению ресурсов и избыточности исследований и разработок.

"Нам нужны крупные компании в Европе", — сказал 61-летний бизнесмен, приведя в пример крупнейшего в Европе производителя ракет MBDA, принадлежащего британской BAE Systems.

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Гендиректор Rheinmetall также спрогнозировал поворот США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Паппергер подчеркнул, что европейским странам необходимо укреплять свой оборонный потенциал самостоятельно, независимо от политических событий в США, где кресло главы Белого дома может занять Дональд Трамп.

В случае же, если Трамп станет президентом США, "давление на Германию будет сильнее", сказал Паппергер, но гонка по восстановлению военной мощи страны продолжится независимо от того, кто окажется в Белом доме.

"США больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе выльется в полномасштабный вооруженный конфликт, то США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа окажется в полном одиночестве. В последние десятилетия европейские лидеры считали само собой разумеющимся, что США придут на помощь континенту в случае военной угрозы, но этого больше не произойдет", — считает Паппергер.

По его словам, в Соединенных Штатах, где законодатели-республиканцы заблокировали военную помощь Украине, послали очень четкий сигнал — "Мы больше не будем за вас платить". Кроме того, оборонный потенциал США в условиях растущей политической поляризации сталкивается с собственными проблемами.

"Большой задачей для следующего президента США будет сближение двух партий. Плохо, если крупнейшая экономика мира — и крупнейшая оборонная держава — будет расколота", — подытожил гендиректор Rheinmetall.

Напомним, руководитель Rheinmetall Армин Паппергер в феврале текущего года заявил, что компания намерена выйти на показатель производства в 700 тысяч снарядов в год. По его словам, сейчас Rheinmetall в процессе удвоения или даже утроения своих мощностей по производству порохов.