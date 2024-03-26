Rheinmetall получит от ЕС 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов

Средства будут направлены на реализацию шести проектов европейских дочерних предприятий Rheinmetall AG в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.

Related video

Один из крупнейших европейских производителей вооружений немецкий гигант Rheinmetall получит от ЕС дополнительное финансирование для увеличения производства артиллерийских снарядов. В рамках Закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP) компании будет предоставлена субсидия в размере 130 млн евро. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Rheinmetall.

Отмечается, что более четверти от общей суммы в 500 млн евро, выделенной ЕС в рамках ASAP с целью расширения производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и пороха, будет направлено на реализацию шести проектов европейских дочерних предприятий Rheinmetall AG в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.

"Мы благодарны, что Европейский союз оказал нам доверие как одному из важнейших европейских поставщиков 155-мм боеприпасов, чтобы в значительной степени учесть нас в своей программе финансирования", — заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, важность потенциала артиллерии сложно переоценить исходя из опыта боевых действий в Украине. Поэтому европейским странам необходимо пополнить запасы артиллерийских боеприпасов и оборонные предприятия уже активно работают над этим.

Важно

Работают в пять смен: Nammo организовала круглосуточное производство 155-мм снарядов

Также сообщается, что немецкий гигант наращивает свои производственные мощности с 2022 года и стремится ежегодно производить до 1,1 млн артиллерийских снарядов к 2027 году. Кроме того, начиная с 2026 года, планируется ежегодно производить до 1,5 млн метательных модульных зарядов и 3000 тонн взрывчатки.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, которые будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие. В числе первой производимой бронетехники будут БТР Fuchs и БМП Lynx.