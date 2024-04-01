У Rheinmetall вважають, що США відмовлять у допомозі Європі в разі конфлікту, — FT

Якщо ситуація на європейському континенті виллється в повномасштабний збройний конфлікт, вважає гендиректор компанії Армін Паппергер, то США зосередяться на Азії, і тоді Європа опиниться в повній самоті.

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Генеральний директор провідного німецького військового гіганта Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що в разі повномасштабного збройного конфлікту США не прийдуть на допомогу європейцям, як колись вважалося само собою зрозумілим. У цьому контексті він звернувся до європейських країн із закликом створити більші та спеціалізованіші оборонні конгломерати, які зможуть конкурувати з американськими аналогами. Про це Паппергер розповів 1 квітня в ексклюзивному інтерв'ю Financial Times.

Бізнесмен переконаний, що Європі необхідно консолідувати свій оборонний потенціал і прийняти спеціалізацію в галузі військових технологій. На його думку, однією з ключових проблем у сфері обороноздатності ЄС є розрізненість, коли окремі країни віддають перевагу національним інтересам, а не спільним підприємствам.

Попри зусилля лідерів ЄС щодо зміцнення оборонного співробітництва, зазначив він, конкуренція між європейськими виробниками зброї зберігається, що призводить до неоптимального розподілу ресурсів і надмірності досліджень і розробок.

"Нам потрібні великі компанії в Європі", — сказав 61-річний бізнесмен, навівши як приклад найбільшого в Європі виробника ракет MBDA, що належить британській BAE Systems.

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Гендиректор Rheinmetall також спрогнозував поворот США в бік Азійсько-тихоокеанського регіону. Паппергер підкреслив, що європейським країнам необхідно зміцнювати свій оборонний потенціал самостійно, незалежно від політичних подій у США, де крісло глави Білого дому може зайняти Дональд Трамп.

У разі ж, якщо Трамп стане президентом США, "тиск на Німеччину буде сильнішим", сказав Паппергер, але перегони з відновлення військової могутності країни продовжаться незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

"США більше уваги приділяють Азійсько-тихоокеанському регіону, ніж Європі. Якщо дуже ризикована ситуація в регіоні виллється в повномасштабний збройний конфлікт, то США зосередяться на Азії, і тоді Європа опиниться в повній самоті. В останні десятиліття європейські лідери вважали само собою зрозумілим, що США прийдуть на допомогу континенту в разі військової загрози, але цього більше не станеться", — вважає Паппергер.

За його словами, у Сполучених Штатах, де законодавці-республіканці заблокували військову допомогу Україні, послали дуже чіткий сигнал — "Ми більше не будемо за вас платити". Крім того, оборонний потенціал США в умовах зростаючої політичної поляризації стикається з власними проблемами.

"Великим завданням для наступного президента США буде зближення двох партій. Погано, якщо найбільша економіка світу — і найбільша оборонна держава — буде розколота", — підсумував гендиректор Rheinmetall.

Нагадаємо, керівник Rheinmetall Армін Паппергер у лютому поточного року заявив, що компанія має намір вийти на показник виробництва в 700 тисяч снарядів на рік. За його словами, зараз Rheinmetall у процесі подвоєння або навіть потроєння своїх потужностей з виробництва порохів.