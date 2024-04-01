Загроза від ЄС: Україна влітку може залишитися без європейської допомоги, – Telegraph

Представники правих політичних сил, які готові взяти більшість на національних виборах в Австрії та Бельгії, або на європейських у Польщі та Франції, можуть заблокувати виділення допомоги Києву.

Related video

На виборах до Європарламенту великий шанс пройти у вкрай правих партій, які виступають проти підтримки України і вступу держави до ЄС. Про це повідомляє The Telegraph.

Потенційний успіх правих партій на червневих виборах створює ризик для постачання континенту зброї та допомоги зруйнованій війною країні. Невеликий, але значний і гучний блок жорстко правих партій, як інформує видання, має намір продемонструвати значний результат на виборах до Європейського парламенту в червні.

Важливо

Частина депутатів Європарламенту поширювали пропаганду Кремля за гроші, — прем'єр Бельгії

В Португалії та Нідерландах такі політичні сили показують результати. Представники таких партій вже працюють в урядах таких країн, як Угорщина, Фінляндія та Італія. Вони готові перемогти на національних виборах в Австрії та Бельгії або виграти європейські вибори у Польщі та Франції.

Такі партії, як німецька "Альтернатива для Німеччини" (AfD), угорська "Фідес" і Партія свободи Австрії, самі по собі мають невелику геополітичну силу, але разом вони можуть накладати вето на зовнішньополітичні рішення ЄС. Деякі експерти припускають, що вони могли б сформувати третій за величиною блок партій у Брюсселі та Страсбурзі, двох місцях Європейського парламенту.

В українців є низка причин "справді, дуже хвилюватися", заявила, як інформує видання, народна депутатка і лідерка ліберальної опозиційної партії "Голос" Кіра Рудик. Вона стверджувала, що деякі сторони могли отримати фінансову підтримку від Кремля або стати мішенню Москви, щоб підірвати наратив єдиної європейської підтримки Києва.

Нагадаємо, 31 березня в ISW повідомили, що війська РФ зможуть почати масштабний наступ на одному оперативному напрямку. Обмеженість людських ресурсів та планування, на думку американських аналітиків, не дозволять російським окупантам завдати удару на кількох напрямках одночасно.