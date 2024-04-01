Війська РФ зможуть почати масштабний наступ на одному оперативному напрямку, – ISW (карта)

Обмеженість людських ресурсів та планування, на думку американських аналітиків, не дозволять російським окупантам завдати удару на кількох напрямках одночасно.

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Ймовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку Росія може зосередити на заході Донецької області. Експерти додали, що війська РФ зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Командування РФ може зосередити свою наступальну операцію наприкінці весни або влітку 2024 року.

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ЗС РФ заявляють про просування в Семенівці та знищення морського дрона біля Кінбурнської коси, — ISW

Українські офіційні особи нещодавно попередили, що окупанти уздовж Харківсько-Луганського напрямку накопичують особовий склад, а також в районах Авдіївки та Бахмута на заході Запорізької області. Фахівці ISW й надалі оцінюють, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через планування та обмеженість людських ресурсів.

У звіті вказано про те, що українські війська, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня. Це перша подібна атака відтоді, як війська РФ розпочали кампанію із захоплення міста наприкінці жовтня 2023 року.

Російські сили, як вказано у повідомленні, залучили 36 танків і 12 бойових машин піхоти (БМП) БТР. Вони організували масштабний механізований штурм поблизу Тоненького 30 березня.

Українські сили під час штурму знищили 12 російських танків і вісім БМП. Лобова атака не змогла прорвати українську лінію фронту.

Позитивним показником того, що Сили оборони можуть захиститися від майбутніх широкомасштабних російських атак та очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року. Здатність України, на думку аналітиків, захиститися від наступу 30 березня, особливо під Авдіївкою, де українські війська були змушені швидко відійти на нові позиції оборони після втрати населеного пункту.

Фото: ISW

Фіксується готовність російського військового командуваннязалучити до наступу під Авдіївкою батальйон танків. Такі дії вказують на те, що цей наступ є пріоритетним для росіян.

Фото: ISW

Нагадаємо, 30 березня американські аналітики повідомили, що війська РФ просунулися біля Бахмута, Авдіївки та кордону Запорізької й Донецької областей. Зі слів фахівців, на Бахмутському напрямку російські FPV- та розвідувальні дрони становлять суттєву загрозу Силам оборони. Безпілотники використовують у більшій кількості.