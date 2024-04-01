Войска РФ смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении, — ISW (карта)

Ограниченность человеческих ресурсов и планирования, по мнению американских аналитиков, не позволят российским оккупантам нанести удар на нескольких направлениях одновременно.

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Вероятное масштабное наступление в конце весны или летом Россия может сосредоточить на западе Донецкой области. Эксперты добавили, что войска РФ смогут наступать только на одном оперативном направлении. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Командование РФ может сосредоточить свою наступательную операцию в конце весны или летом 2024 года.

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ВС РФ заявляют о продвижении в Семеновке и уничтожении морского дрона возле Кинбурнской косы, — ISW

Украинские официальные представители недавно предупредили, что оккупанты вдоль Харьковско-Луганского направления накапливают личный состав, а также в районах Авдеевки и Бахмута на западе Запорожской области. Специалисты ISW и в дальнейшем оценивают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за планирования и ограниченности человеческих ресурсов.

В отчете указано о том, что украинские войска, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта. Это первая подобная атака с тех пор, как войска РФ начали кампанию по захвату города в конце октября 2023 года.

Российские силы, как указано в сообщении, привлекли 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП) БТР. Они организовали масштабный механизированный штурм вблизи Тоненького 30 марта.

Украинские силы во время штурма уничтожили 12 российских танков и восемь БМП. Лобовая атака не смогла прорвать украинскую линию фронта.

Положительным показателем того, что Силы обороны могут защититься от будущих широкомасштабных российских атак и ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года. Способность Украины, по мнению аналитиков, защититься от наступления 30 марта, особенно под Авдеевкой, где украинские войска были вынуждены быстро отойти на новые позиции обороны после потери населенного пункта.

Фото: ISW

Фиксируется готовность российского военного командования привлечь к наступлению под Авдеевкой батальон танков. Такие действия указывают на то, что это наступление является приоритетным для россиян.

Фото: ISW

Напомним, 30 марта американские аналитики сообщили, что войска РФ продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и границы Запорожской и Донецкой областей. По словам специалистов, на Бахмутском направлении российские FPV- и разведывательные дроны представляют существенную угрозу Силам обороны. Беспилотники используют в большем количестве.