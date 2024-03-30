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ВС РФ продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и границы Запорожской и Донецкой областей, — ISW

ВС РФ
Фото: Минобороны РФ | ВС РФ недавно незначительно продвинулись к северу от Красногоровки

По словам аналитиков, на Бахмутском направлении российские FPV- и разведывательные дроны представляют существенную угрозу Силам обороны. БПЛА используют в большем количестве.

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29 марта позиционные бои продолжались на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, но без подтвержденных изменений фронта. Позиционные бои идут возле Тернов и Белогоровки. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 29 марта.

Заместитель командующего украинским отрядом на Купянском и Лиманском направлениях заявил, что российские войска продолжают концентрировать около 100 тысяч личного состава на этих направлениях. Сообщается, что накапливается личный состав и техника для переброски на Купянское направление.

Заместитель командующего заявил, что украинские силы не заметили никаких российских диверсионно-разведывательных групп, пытающихся проникнуть в Украину через границу с Россией, а глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что украинские силы не заметили сосредоточения российских сил для атак на Харьков.

Бахмут

Ивановское на карте Fullscreen
Ивановское на карте

Российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев. Геолоцированные кадры за 26 марта показывают, что ВС РФ недавно продвинулись в пределах Ивановского. Российский военкор заявил, что войска РФ продвинулись в Богдановке. Но в ISW не нашли подтверждений этому. Позиционные бои продолжались в районе Часова Яра, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Один из представителей украинской бригады на Бахмутском направлении заявил, что российские FPV- и разведывательные дроны представляют существенную угрозу ВСУ в этом районе, и они используются в большем количестве.

Авдеевка

Красногоровка на карте Fullscreen
Красногоровка на карте

Геолоцированные кадры, опубликованные 28 марта, показывают, что ВС РФ недавно незначительно продвинулись к северу от Красногоровки. Другие кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что ВС РФ незначительно продвинулись к югу от Невельского. Российские военкоры утверждают, что ВС РФ постепенно продвигаются к северо-западу и западу от Тоненького, в районе Семеновки и Бердычей, Уманского, Первомайского и Невельского.

Донецк

Новомихайловка на карте Fullscreen
Новомихайловка на карте

Российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне позиционных боев. Геолоцированные кадры за 28 и 29 марта показали, что ВС РФ незначительно продвинулись к северу от Новомихайловки. Российские военкоры утверждают, что части российской 155-й бригады морской пехоты недавно продвинулись в центральную часть Новомихайловки. Связанный с Кремлем российский военкор сообщил, что ВС РФ продвигаются по улицам Центральная и Гагарина в Георгиевке.

Запорожье

Российские войска недавно незначительно продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской области. Геолоцированные кадры за 29 марта показывают продвижение к югу от Урожайного. Позиционные бои продолжались в районе Старомайорского и Приютного.

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Изменений линии фронта в районе Роботино и Вербового не было. На левом берегу, предположительно, в Крынках идут позиционные бои.

Напомним, что, по данным за 28 марта, ВС РФ заявляли о продвижении в Семеновке и уничтожении морского дрона возле Кинбурнской косы.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, российские войска смогут атаковать только в одном направлении.