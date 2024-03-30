ЗС РФ просунулися біля Бахмута, Авдіївки і кордону Запорізької та Донецької областей, — ISW

За словами аналітиків, на Бахмутському напрямку російські FPV- і розвідувальні дрони становлять суттєву загрозу Силам оборони. БПЛА використовують у більшій кількості.

Related video

29 березня позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна, але без підтверджених змін фронту. Позиційні бої тривають біля Тернів і Білогорівки. Про це повідомляється у зведенні "Інституту вивчення війни" від 29 березня.

Заступник командувача українського загону на Куп'янському та Лиманському напрямках заявив, що російські війська продовжують концентрувати близько 100 тисяч особового складу на цих напрямках. Повідомляється, що накопичується особовий склад і техніка для перекидання на Куп'янський напрямок.

Заступник командувача заявив, що українські сили не помітили жодних російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються проникнути в Україну через кордон із Росією, а голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що українські сили не помітили зосередження російських сил для атак на Харків.

Бахмут

Іванівське на карті

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв. Геолоковані кадри за 26 березня показують, що ЗС РФ нещодавно просунулися в межах Іванівського. Російський військкор заявив, що війська РФ просунулися в Богданівці. Але в ISW не знайшли підтверджень цьому. Позиційні бої тривали в районі Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Один із представників української бригади на Бахмутському напрямку заявив, що російські FPV- і розвідувальні дрони становлять істотну загрозу для ЗСУ в цьому районі, і їх використовують у більшій кількості.

Авдіївка

Красногорівка на карті

Геолоковані кадри, опубліковані 28 березня, показують, що ЗС РФ нещодавно незначно просунулися на північ від Красногорівки. Інші кадри, опубліковані 19 березня, показують, що ЗС РФ незначно просунулися на південь від Невельського. Російські військкори стверджують, що ЗС РФ поступово просуваються на північний захід і захід від Тоненького, в районі Семенівки та Бердичів, Уманського, Первомайського і Невельського.

Донецьк

Новомихайлівка на карті

Російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв. Геолоковані кадри за 28 і 29 березня показали, що ЗС РФ незначно просунулися на північ від Новомихайлівки. Російські військкори стверджують, що частини російської 155-ї бригади морської піхоти нещодавно просунулися в центральну частину Новомихайлівки. Пов'язаний із Кремлем російський військкор повідомив, що ЗС РФ просуваються вулицями Центральна і Гагаріна в Георгіївці.

Запоріжжя

Російські війська нещодавно незначно просунулися в прикордонному районі Донецької та Запорізької області. Геолоковані кадри за 29 березня показують просування на південь від Урожайного. Позиційні бої тривали в районі Старомайорського та Приютного.

Урожайне на карті

Змін лінії фронту в районі Роботиного і Вербового не було. На лівому березі, імовірно, у Кринках тривають позиційні бої.

Нагадаємо, що, за даними за 28 березня, ЗС РФ заявляли про просування в Семенівці та знищення морського дрона біля Кінбурнської коси.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, російські війська зможуть атакувати тільки в одному напрямку.