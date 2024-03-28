Частина депутатів Європарламенту поширювали пропаганду Кремля за гроші, — прем'єр Бельгії

За словами Де Кроо, Прага і Брюссель об'єдналися, щоб зірвати "операцію російського впливу", за допомогою якої пропаганда РФ хотіла вплинути на вибори до Європарламенту.

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Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив у четвер, 28 березня, що деяким законодавцям Євросоюзу платили за поширення російської пропаганди. Про це пише видання Politico.

Бельгійський прем'єр розповів, що цього тижня було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами, основним завданням якої є "розгром російської пропагандистської мережі".

"Наприклад, з'ясувалося, що Росія зверталася до членів Європарламенту, але також платила (їм. — Ред.) за просування російської пропаганди тут", — сказав Де Кроо під час дебатів у національному парламенті Бельгії про іноземне втручання.

Однак імен законодавців він не назвав.

Представник де Кроо повідомив виданню, що прем'єр-міністр, позначаючи завдання співпраці з Чехією, мав на увазі рішення чеського уряду запровадити санкції проти новинного сайту "Голос Європи" (Voice of Europe), який, за інформацією чеських джерел, був частиною проросійської операції впливу.

Що відомо про російських агентів впливу

У середу, 27 березня, Міністерство закордонних справ Чехії оголосило, що ввело санкції щодо колишнього українського олігарха Віктора Медведчука, соратника лідера Росії Володимира Путіна. Про це рішення заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, вказавши, що "влада напала на проросійську мережу, яка намагалася організувати операцію впливу, що має наслідки для безпеки Чеської Республіки та ЄС".

"Це рішення відповідає інтересам безпеки Чеської Республіки, а також сприяє захисту демократичного характеру майбутніх виборів до Європейського парламенту", — додали в МЗС Чехії.

Крім того, про викриття агентурної мережі, яка фінансувалася Росією, заявив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський.

Водночас, як підкреслює видання, заступник прессекретаря Європарламенту Дельфін Колард заявила, що парламент наразі "вивчає висновки" чеської влади про "Голос Європи".

Як повідомляє Politico, сайт "Голосу Європи" наразі недоступний, а його акаунт у соцмережі X не публікував повідомлень із середи, 27 березня.

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