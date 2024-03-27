Пов'язаний з диктатором Путіним: влада Чехії ввела персональні санкції проти Медведчука

Чеська влада розширила перелік персональних санкцій, спрямованих проти Росії, на двох фізичних осіб та одну юридичну. Серед них опинився Віктор Медведчук.

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Колишній народний депутат України Віктор Медведчук потрапив до розширеного санкційного списку чеської влади. Окрім нього, під санкції потрапив пропагандист Артем Марчевський та компанія "Голос Європи", яку за даними чеських спецслужб, таємно фінансує Медведчук. Про відповідне рішення уряду Чехії повідомив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, передає iROZHLAS.

За словами Фіали, нові санкції повинні вдарити по проросійській мережі, яка намагалася вплинути на демократичні процеси в Європі, адже додані до списку санкцій особи прагнули вплинути на вибори та інші політичні процеси в країнах Євросоюзу, а згодом і в Європарламенті.

"Потенційно це може мати серйозний вплив на безпеку Чехії та ЄС", — зазначив прем'єр-міністр Чехії.

Він також додав, що Медведчук керував низкою впливових мереж у РФ і особисто пов'язаний із диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, чеська влада переконана, що "Голос Європи" існує для впливу та активного поширення дезінформації та пропаганди, спрямованої проти територіальної цілісності, незалежності, суверенітету, стабільності та безпеки України.

18 березня заарештовану за кордоном суперяхту Медведчука виставили на торги, кошти від продажу якої підуть на потреби ЗСУ. Саму яхту було заарештовано ще в середині березня 2022 року у порту хорватського міста Рієка.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, Віктор Медведчук, якого звинуватили в державній зраді, хоче повернути мандат, гроші та громадянство України. Проживаючи в Росії, він судиться з президентом України Володимиром Зеленським, Верховною Радою та РНБО.

Нагадаємо, що 27 березня Уряд Латвії вирішив продати через аукціон земельну ділянку в центрі Риги, де розташовується "Будинок Москви", який до націоналізації через підпорядкування структур належав Володимиру Путіну та меру Москви Сергію Собяніну. Виручені від продажу кошти литовці віддадуть на потреби України.