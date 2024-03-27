Связанный с диктатором Путиным: власти Чехии ввели персональные санкции против Медведчука

Чешские власти расширили перечень персональных санкций, направленных против России, на двух физических лиц и одно юридическое. Среди них оказался Виктор Медведчук.

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Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук попал в расширенный санкционный список чешских властей. Кроме него под санкции попал пропагандист Артем Марчевский и компания "Голос Европы", которую по данным чешских спецслужб, тайно финансирует Медведчук. О соответствующем решении правительства Чехии сообщил премьер-министр страны Петр Фиала, передает iROZHLAS.

По словам Фиалы, новые санкции должны ударить по пророссийской сети, которая пыталась повлиять на демократические процессы в Европе, ведь добавленные в санкционный список лица стремились повлиять на выборы и другие политические процессы в странах Евросоюза, а впоследствии и в Европарламенте.

"Потенциально это может иметь серьезное влияние на безопасность Чехии и ЕС", — отметил премьер-министр Чехии.

Он также добавил, что Медведчук руководил рядом влиятельных сетей в РФ и лично связан с диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, чешские власти убеждены, что "Голос Европы" существует для влияния и активного распространения дезинформации и пропаганды, направленной против территориальной целостности, независимости, суверенитета, стабильности и безопасности Украины.

18 марта арестованную за рубежом суперяхту Медведчука выставили на торги, средства от продажи которой пойдут на нужды ВСУ. Сама яхта была арестована еще в середине марта 2022 года в порту хорватского города Риека.

Между тем, по информации СМИ, Виктор Медведчук, которого обвинили в государственной измене, хочет вернуть мандат, деньги и гражданство Украины. Проживая в России, он судится с президентом Украины Владимиром Зеленским, Верховной Радой и СНБО.

Напомним, что 27 марта Правительство Латвии решило продать через аукцион земельный участок в центре Риги, где располагается "Дом Москвы", который до национализации из-за подчинения структур принадлежал Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Вырученные от продажи средства литовцы отдадут на нужды Украины.