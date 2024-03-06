Судится с Зеленским, Радой и СНБО: Медведчук хочет вернуть гражданство Украины, — СМИ

По словам журналистов, бывший сооснователь партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" обратился в Верховный Суд Украины с несколькими исками.

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Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук, которого обвинили в государственной измене, хочет вернуть мандат, деньги и гражданство Украины. Проживая в России, он судится с президентом Украины Владимиром Зеленским, Верховной Радой и СНБО. Об этом пишет "Громадське".

Сообщается, что еще 10 января 2023 года Зеленский прекратил гражданство Украины для некоторых бывших депутатов "ОПЗЖ", включая Виктора Медведчука. Это решение президент принял на основании материалов от СБУ и Государственной миграционной службы. Позже ВР забрала у Медведчука мандат. 20 февраля Виктор Медведчук обратился в Верховный Суд.

Издание пишет, что бывший нардеп потребовал вернуть ему и его коллегам украинское гражданство. По его словам, указ Зеленского якобы является незаконным, безосновательным и нарушает Конституцию. В марте 2023 года Верховный Суд открыл дело и заседания по нему продолжаются до сих пор.

Журналисты отметили, что адвокаты Медведчука Алексей Калинников и Светлана Савченко отказались говорить с ними о требованиях в рамках судебного процесса. В судебном реестре содержатся постановления Верховного Суда, в которых говорится, что бывший нардеп сперва судился с Зеленским, а потом третьими лицами по делу привлекли СБУ и миграционную службу.

Сообщается, что 25 января 2024 года СБУ ходатайствовала о закрытии производства по делу, назвав его искусственным.

По словам журналистов, СБУ апеллировала к наличию у Медведчука российского паспорта, когда материалы на прекращение гражданства попали к Зеленскому. Напомним, что Медведчук попал в РФ в рамках обмена военнопленными, а значит Кремль признал за ним этот статус.

Издание пишет, что в СБУ объяснили Суду, что Виктор Медведчук не ассоциирует себя с Украиной. Более того, он перешел на сторону России, которая начала полномасштабную войну с Украиной. Он повторял доводы президента РФ Владимира Путина о якобы основаниях для полномасштабного вторжения. Также Медведчук считает себя частью украинского народа. Он использовал все имеющиеся у него политические возможности для подрыва усилий Украины сохранить свою независимость.

В СБУ также заявили, что 5 сентября 2023 года Суду предоставили письменные объяснения с доказательствами, дававшими основания для прекращения гражданства Виктора Медведчука. Однако 25 января 2024 года Верховный Суд отказал СБУ в ее ходатайстве о закрытии дела. Более того, там приняли решение потребовать у спецслужбы копии материалов о потере гражданства Медведчуком.

Как рассказал эксперт по конституционному праву Богдана Бондаренко, Суд хочет узнать, по каким основаниям гражданство Виктора Медведчука было прекращено. СБУ надо доказать в суде наличие у бывшего нардепа российского паспорта.

По словам журналистов, Медведчук через Верховный Суд также пытается вернуть себе депутатский мандат и снять экономические санкции, которые ввел СНБО в 2021 году. Что касается иска о возвращении мандата, то разбирательство приостановили. А вот дело по санкциям продолжается еще с 29 декабря 2022 года.

Издание пишет, что 30 марта 2023 года Верховный Суд потребовал у СНБО материалы, на основании которых на Медведчука наложили санкции, а также там захотели узнать, кто из членов Совета проголосовал за такое решение.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции на Медведчука и его супругу Оксану Марченко ввели в связи с расследованием СБУ по статье "финансирование терроризма".

Ранее сообщалось, что председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль еще 1 февраля заявил, что Верховный Суд окончательно вернул в госсобственность "трубу Медведчука". Государство пыталось вернуть этот актив с 2011 года, но удалось поставить точку в этом вопросе только 31 января 2023 года.