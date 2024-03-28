Хотіли вплинути на вибори до Європарламенту: в ЄС розкрили шпигунську мережу Росії, — ЗМІ

За словами спікера міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцека Добжинського, діяльність мережі велася через інформаційний портал Voice-of-Europe, де публікувалися проросійські матеріали, інтерв'ю та коментарі щодо міжнародних подій.

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Спецслужби Польщі, Чехії та інших країн ЄС викрили шпигунську мережу, фінансовану Росією, яка, намагалася впливати на вибори до Європарламенту. Про це 28 березня повідомив медіа "Радіо Свобода" речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський.

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Від дипломатів до ультраправих: як РФ трансформувала шпигунську мережу на Заході

Метою ймовірної російської агентури, згідно з Добжинським, було просування інтересів Росії в Європі та завдання шкоди країнам та інституціям ЄС, особливо через дезінформацію, включно з інформацією про війну в Україні. Однією з цілей було дискредитація України.

Діяльність мережі велася через інформаційний портал Voice-of-Europe.eu, де публікувалися проросійські матеріали, інтерв'ю та коментарі щодо міжнародних подій.

Портал, за словами Добжинського, був створений для поширення пропаганди на користь Росії та ослаблення позицій Польщі та інших країн ЄС.

Передбачається, що поширення дезінформації було спрямоване, зокрема, на вплив на вибори до Європарламенту.

Згідно з Агентством внутрішньої безпеки Польщі, одним з учасників мережі є громадянин Польщі, який мав зв'язки з політичними колами Польщі та Європи. Його звинувачують у виконанні завдань на замовлення Росії, включно з пропагандистськими та дезінформаційними заходами.

Під час обшуків у Варшаві та Тихах силовики вилучили документи, носії даних і значні суми грошей.

Раніше, 27 березня, стало відомо, що Чехія запровадила санкції проти колишнього нардепа Віктора Медведчука, який перебуває в Росії, і його соратника Артема Марчевського, а також проти зареєстрованої в Чехії компанії Voice of Europe.

Також 27 березня повідомлялося, що генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського відкликали з посади командувача Єврокорпусу (багатонаціональні сили швидкого реагування Євросоюзу) через шпигунський скандал.