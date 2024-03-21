Готується до вторгнення: Китай хоче атакувати Тайвань у 2027 році, — адмірал США

За даними американського адмірала Джона Акіліно, Збройні сили КНР за три роки збільшили кількість винищувачів на 400, а великих військових кораблів — на 20 одиниць.

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Китай у значних масштабах збільшує свої військові та ядерні можливості, досягаючи рекордних показників з моменту Другої світової війни. Це відбувається в контексті підготовки до можливого вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це заявив глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно в інтерв'ю Bloomberg у середу, 20 березня.

За його твердженням, усі дані свідчать про підготовку Китаю до можливого вторгнення. Офіційний оборонний бюджет країни за останні роки зріс на 16%, досягнувши позначки в 223 мільярди доларів.

За останні три роки Народно-визвольна армія Китаю значно збільшила свої можливості: кількість винищувачів зросла на 400, а кількість великих військових кораблів збільшилася на 20 одиниць. Крім цього, Пекін подвоїв свій арсенал балістичних і крилатих ракет.

"Усе вказує на наказ лідера Сі Цзіньпіна на зустрічі НВАК бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року", — сказав Акіліно.

Нагадаємо, 5 березня інститут ВМС США повідомив, що зіткнення Китаю і США через Тайвань загрожує ядерною катастрофою. США повинні продовжити модернізацію своїх ядерних сил, вважають аналітики. В іншому разі у супротивників з'явиться хибне уявлення про те, що їм може "зійти з рук" немасштабне застосування ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що Китай накопичує великі сили перед новим ударом США. Очікуючи посилення санкцій Білого дому, КНР поспішає придбати якомога більше японського та голландського літографічного обладнання, та й про власних виробників не забуває.