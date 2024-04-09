Военные Тайваня используют украинский опыт ведения войны на случай агрессии Китая

Военное руководство Тайваня, в частности, в ходе учений даст оценку действиям украинской армии, которая противостоит более многочисленному и сильному противнику.

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Военные Тайваня в ходе ежегодных учений намерены отработать сценарий, при котором Китай внезапно обернет одни из своих регулярных учений вокруг острова в настоящую атаку. В этих маневрах тайваньские военные специалисты учтут уроки войны в Украине, в частности, обсудят действия украинской армии, которая отражает нападение превосходящего по силе противника. Об этом 9 апреля сообщило агентство Reuters.

В материале говорится, что Тайвань готовится к главным ежегодным учениям Han Kuang, входе которых будет отработаны меры быстрого реагирования на внезапную атаку Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как отметил глава совместного отдела планирования боевых действий Минобороны Тунг Чи-Хсин, внимание будет обращено на то, как различные виды вооруженных сил смогут скоординированно ответить на китайскую блокаду.

"Будут использованы военно-морские и военно-воздушные силы, также корабли береговой охраны для совместного проведения операций по сопровождению, чтобы обеспечить открытость морских и воздушных связей с внешним миром", — сообщил во время брифинга Тунг.

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По его словам, военное командование Тайваня пытается разобраться в том, как извлечь и использовать в своих собственных учениях уроки российско-украинской войны. В особенности, использовать опыт противостояния более многочисленным войскам.

Таким образом, отмечают обозреватели, Тайвань продолжают отстаивать идею "ассиметричной войны", в рамках которой уступающая по численности армия становится более мобильной и менее уязвимой, благодаря использованию, в том числе, мобильного вооружения и беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Китае построили копию правительственного квартала Тайваня. Этот макет, отметили эксперты, используется для того, чтобы отработать на учениях ракетно-бомбовые удары по острову.