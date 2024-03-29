Тренируются захватывать: Китай построил копию правительственного квартала Тайваня, — СМИ (фото)

Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал, что вернет Тайвань. Для этого китайская армия строит макет столицы острова и тренируется наносить по нему удары.

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Имитация правительственного квартала столицы Тайваня, города Тайбэй, отыскалась посреди пустыни на севере Китая. На спутниковых снимках видно конфигурацию улиц, но вместо домов стоят декорации из двух-трех стен. Об особенностях китайского полигона говорится на портале тайваньской газеты "Цзыю шибао".

На портале опубликовали спутниковые фотографии полигона, расположенного в пустыне посреди Внутренней Монголии. Точка с координатами 39.29515, 105.49986 расположена в 1 тыс. км к западу от Пекина и в 2 тыс. км Тайваня. Утверждается, что на фотографиях — имитация правительственного квартала в районе Боай Тайбэя.

Китай и Тайвань — копия улиц Тайбэя Фото: Bild

Изображение сравнили с реальными улицами тайваньской столицы. Китайцы не дублировали все сооружения. Вместо этого они повторили главные: офисы главы администрации Тайваня, парламента, МИД и т.д. — рассказал журналистам исследователь Джозеф Вэнь.

Китай и Тайвань — копия улиц Тайбэя и настоящий Тайбэй Фото: Тайванська газета Цзию шібао

Исследователь также объяснил, зачем армия Китая построила макет. По его мнению, макет используют, чтобы отработать ракетно-бомбовые удары. Как выяснилось, это не первый полигон с копией улиц Тайбэя. Аналогичные изображения видели в 2015 году. Кроме того, военное телевидение КНР показывало сюжет, где проходили учения бойцов Национально-освободительной армии Китая якобы в центре столицы Тайваня.

Китай и Тайвань — где расположен полигон с имитацией Тайбэя Фото: Google Maps

Китай и Тайвань — детали

Отметим, лидер Китая Си Цзиньпин, когда переизбирался на должность весной 2023 года, обещал китайцам, что вернет территорию Тайваня. Между тем на Тайване находится законное правительство Китайской Республики, которое там оказалось после прихода к власти коммунистов.

США являются союзником Тайваня — об этом время от времени заявляет президент Джо Байден и представители его администрации. Кроме того, происходят контакты и переговоры с КНР, чтобы получить заверения, что нападения на эту островную территорию не будет.

Ранее Фокус писал, что тайваньское правительство проводит перевооружение армии, готовясь к возможному противостоянию с КНР. В то же время западные СМИ обеспокоены намерениями Пекина нарастить количество ядерных боеголовок: ядерный арсенал у этой страны пока что меньше, чем у США и РФ.

Осенью 2023 года Китай посетил президент РФ Владимир Путин. По итогам встречи с Си Цзиньпином был подписан ряд соглашений, содержание которых не обнародовалось. Ранее китайские чиновники выступили со своим планом, который должен был бы привести к миру в Украине. Согласно их предложениям, Украина должна была примириться с потерей территорий.

Напоминаем, весной 2024 года представитель КНР совершил тур по Европе, общаясь о возможности мирных переговоров РФ и Украины. Тогда же состоялись военно-морские учения, в которых приняли участие корабли Китая и России.