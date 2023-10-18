Пригласил Байдена "на блины": Путин уверен, что РФ уже победила США и Украину

В Кремле уверены, что РФ выиграла войну в Украине и поэтому приглашает главу США Байдена на "чаепитие". Отметили, что в Украине есть силы, которые прошли "трансформацию" и готовы вести мирные переговоры.

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18 октября президент РФ Владимир Путин принял участие в пресс-конференции по итогам участия в двухдневном международном форуме в Китае "Один пояс, один путь". Некоторые из его заявлений касались будущего соглашения с правительством Китая, которое продлится до 2030 года и будет "масштабным". Также глава Кремля прокомментировал ситуацию на войне РФ против Украины: отметил, что уже победил. Фрагменты выступления российского президента опубликовали в Telegram-канале "Смотри".

Путин предложил президенту США Джо Байдену "забрать свои ATACMS" и приехать в Россию "на блины и на чаепитие". По его мнению, "если проиграна война, то о чем говорить?" Этой фразой он выразил уверенность в победе РФ на войне в Украине и отметил, что ему "смешны" действия американцев.

Также россиянин объяснил свою позицию относительно переговоров с Украиной. В первую очередь отметил, что переговоров хочет "украинская сторона". И если она хочет мира, то должна это делать "не театральными жестами". После этого начал советовать, что делать Киеву.

Прежде всего, советует Путин, нужно отменить "декрет, запрещающий вести переговоры". Далее вспомнил о "сигналах", которые поступают из Киева от лиц, которые "курируют внешнюю политику" — они якобы отказались от мысли решать вопросы на поле боя, а начали думать о мирных переговорах.

По мнению Путина — это "правильная трансформация — трансформация в правильном направлении". Об этом же говорит представитель ЕС Жозеп Боррель, о котором упомянул глава Кремля.

Оценил ситуацию следующими словами: "Готов за это похвалить. Но этого не достаточно. Нужно сделать определенные шаги, если действительно есть желание договариваться". Какие именно шаги должна сделать Украина, Путин в выступлении в Китае не перечислил.

Война РФ в Украине: детали мирных переговоров

Отметим, 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский издал Указ, в котором четко объяснил позицию относительно переговоров с Россией. В частности, в документе указано, что переговоры не будут идти до тех пор, пока у власти в Кремле находится президент Путин.

Весной 2023 года Зеленский обнародовал"формулу мира" из 10 пунктов. Согласно этому плану, РФ должна освободить все оккупированные территории Украины, уплатить репарации и наказать виновных в военных преступлениях и вторжении.

Между тем в РФ озвучивали свою позицию относительно завершения войны. Указывали, что Украина должна принять"территориальные реалии" и отказаться от вступления в любой союз безопасности. Позицию Кремля по этому вопросу поддерживает Китай, который в свою очередь обнародовал свой "мирный план", повторяющий требования Путина.

Напоминаем, правительство США анонсировало некоторые шаги по урегулированию активности Китая на мировой арене. В частности, речь идет о привлечении Индии, которая может взять на себя некоторые промышленные и экономические возможности Пекина. Между тем СМИ рассказали о совместном намерении России и Китая скомпрометировать политику США. Для этого российские и китайские политики планируют использовать войну в Израиле.