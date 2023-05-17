На саммите Совета Европы поддержали "формулу мира" Владимира Зеленского

В документе говорится о полной поддержке украинцев и принципов справедливого и прочного мира.

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Четвертый саммит Совета Европы утвердил итоговую резолюцию, в которой заявил о политической поддержке "формулы мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 17 мая, сообщает "Европейская правда".

В документе, принятом президентами и главами правительств 46-и стран-членов Совета Европы в Рейкьявике (Исландия), выражается "полная поддержка Украине и ее народу" и гарантируется, что мир "будет с Украиной столько, сколько потребуется".

При этом государства-члены Совета Европы также отметили, что они выбирают то видение мира, которое продвигает Украина

"Не может быть прочного мира без ответственности, и мы поддерживаем принципы справедливого и прочного мира, изложенные в "формуле мира" президента Зеленского", — подчеркивается в документе.

Совет Европы утвердил соглашение о реестре убытков от агрессии России

Государства-члены Совета Европы, а также несколько стран, не являющихся членами Совета, включая Канаду, Японию и США, договорились о создании Реестра ущерба, причиненного в результате агрессивной войны России против Украины. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Совета Европы. Предназначенный в качестве первого компонента будущего механизма компенсации, Реестр будет служить для регистрации доказательств и информации о требованиях в отношении ущерба, потерь или вреда, причиненного с 24 февраля 2022 года всем пострадавшим физическим и юридическим лицам, а также государству Украина.

"Главы государств и правительств выразили готовность участвовать в международных инициативах по дальнейшему развитию такого механизма, который может включать комиссию по претензиям и компенсационный фонд, подчеркнув обязательство Российской Федерации оплатить ущерб, причиненный в результате ее агрессивной войны", — сказано в сообщении.

Отметим, что лидеры стран также приветствовали прогресс в создании специального трибунала по преступлению агрессии и предложили Совету Европы поддержать этот процесс.

Напомним, 16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор об украинской "формуле мира".

Также напомним, в декабре прошлого года Зеленский назвал составляющие национальной "формулы мира".