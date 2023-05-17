На саміті Ради Європи підтримали "формулу миру" Володимира Зеленського

У документі йдеться про повну підтримку українців та принципів справедливого та міцного світу.

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Четвертий саміт Ради Європи затвердив підсумкову резолюцію, в якій заявив про політичну підтримку "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським. Про це у середу, 17 травня, повідомляє "Європейська правда".

У документі, прийнятому президентами та главами урядів 46 країн-членів Ради Європи в Рейк'явіку (Ісландія), виражається "повна підтримка Україні та її народу" і гарантується, що світ "буде з Україною стільки, скільки буде потрібно".

При цьому держави-члени Ради Європи також наголосили, що вони обирають те бачення миру, яке просуває Україна.

"Не може бути міцного миру без відповідальності, і ми підтримуємо принципи справедливого та міцного світу, викладені у "формулі миру" президента Зеленського", — наголошується в документі.

Рада Європи затвердила угоду про реєстр збитків від агресії Росії

Держави-члени Ради Європи, а також кілька країн, які не є членами Ради, включаючи Канаду, Японію та США, домовилися про створення Реєстру збитків, завданих внаслідок агресивної війни Росії проти України. Про це 17 травня повідомили у пресслужбі Ради Європи. Призначений як перший компонент майбутнього механізму компенсації, Реєстр служитиме для реєстрації доказів та інформації про вимоги щодо збитків, втрат чи шкоди, заподіяної з 24 лютого 2022 року всім постраждалим фізичним та юридичним особам, а також державі України.

"Глави держав і урядів висловили готовність брати участь у міжнародних ініціативах щодо подальшого розвитку такого механізму, який може включати комісію з претензій та компенсаційний фонд, наголосивши на зобов'язанні Російської Федерації сплатити збитки, завдані внаслідок її агресивної війни", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що лідери країн також вітали прогрес у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії та запропонували Раді Європи підтримати цей процес.

Нагадаємо, 16 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову про українську "формулу світу".

Також нагадаємо, у грудні минулого року Зеленський назвав складові національної "формули миру".