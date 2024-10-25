"Потрібно шукати відмовки": в ОП відповіли, чи робила Україна секретну пропозицію Путіну

За словами радника президента Дмитра Литвина, очільник Кремля є винуватцем агресії і останні 2 роки він постійно намагається знайти причину, щоб не погоджуватися на Формулу миру України.

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Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна робила Кремлю якусь пропозицію через Туреччину, не відповідає дійсності. Про це заявив радник президента з комунікації Дмитро Литвин у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у Києва є Формула миру, якої він дотримуватиметься, а от у Москви, зокрема у Володимира Путіна, є бажання вести війну далі, тому він постійно шукає відмовки на тему того, чому не піде на умови України.

"У нас є Формула миру. Вона є в Статуті ООН. А в нього (у Путіна, — ред.) є бажання вести війну, і він винуватець агресії. Тому йому постійно потрібно шукати відмовки, чому він два роки не йде на Формулу миру", — заявив Дмитро Литвин.

Заява Путіна про переговори: що відомо

Напередодні російський президент на саміті БРІКС заявив, що нібито отримав від України секретну мирну пропозицію. За його словами, зроблено це було через Туреччину, яка і була посередником.

"Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з стосовно безпеки об'єктів атомної енергетики. Ми погодилися, а потім глава київського режиму заявив: "Ніяких переговорів", — заявляв Володимир Путін.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що якщо Росія припинить удари по енергетиці, можна почати мирні переговори, повідомляв Володимир Зеленський. За словами українського президента, Києву і Москві потрібно відмовитися від взаємних ударів по об'єктах енергетики, що може призвести до завершення активної фази війни.