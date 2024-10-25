"Нужно искать отговорки": в ОП ответили, делала ли Украина секретное предложение Путину

По словам советника президента Дмитрия Литвина, глава Кремля является виновником агрессии и последние 2 года он постоянно пытается найти причину, чтобы не соглашаться на Формулу мира Украины.

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Заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина делала Кремлю какое-то предложение через Турцию не соответствует действительности. Об этом заявил советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, у Киева есть Формула мира, которой он будет придерживаться, а вот у Москвы, в частности у Владимира Путина, есть желание вести войну дальше, поэтому он постоянно ищет отговорки на тему того, почему не пойдет на условия Украины.

"У нас есть Формула мира. Она есть в Уставе ООН. А у него (у Путина, – ред.) есть желание вести войну, и он виновник агрессии. Поэтому ему постоянно нужно искать отговорки, почему он два года не идет на Формулу мира", – заявил Дмитрий Литвин.

Заявление Путина о переговорах: что известно

Накануне российский президент на саммите БРИКС заявил, что якобы получил от Украины секретное мирное предложение. По его словам, сделано это было через Турцию, которая и была неким посредником.

"Турция тоже выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики. Мы согласились, а потом глава киевского режима заявил: "Никаких переговоров", — заявлял Владимир Путин.

Напомним, 23 октября сообщалось, что если Россия прекратит удары по энергетике, можно начать мирные переговоры, сообщал Владимир Зеленский. По словам украинского президента, Киеву и Москве нужно отказаться от взаимных ударов по объектам энергетики, что может привести к завершению активной фазы войны.