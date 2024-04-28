Україна повідомила Єврораду про тимчасовий відступ від конвенції з прав людини: деталі

У тексті опублікованого документа зазначено, що військове керівництво країни має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави.

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Міністерство юстиції України підготувало оновлену інформацію про тимчасовий відступ від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Генеральний секретаріат уже отримав поданий документ від постійного представництва України при Раді Європи. З ним можна ознайомитися за посиланням.

У тексті посилаються на те, що в Україні вже тривалий час введено воєнний стан. Статтею 15 Конвенції про права людини передбачено, що в цей період можуть бути введені тимчасові обмеження на конституційні права людей. Це поширюється на такі статті:

недоторканність житла (стаття 30);

таємниця телефонних переговорів, листування та поштових відправлень (стаття 31);

невтручання в особисте і сімейне життя (стаття 32);

свобода пересування, право на перетин кордону та повернення в Україну (стаття 33);

право на свободу думки і слова, а також вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34);

право брати участь в управлінні державними справами і референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, рівний доступ до державної служби (стаття 38);

право на мирні мітинги і демонстрації (стаття 39);

право на володіння і розпорядження власним майном (стаття 41);

право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42);

право на освіту (стаття 53).

Відступ від зобов'язань із прав людини: повноваження військового командування

Відповідно, як свідчить далі текст опублікованого документа, військове командування може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини здійснювати такі правові заходи:

примусово відчужувати в установленому законом порядку майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, для потреб держави, яка перебуває в режимі воєнного стану, і видавати у зв'язку з цим відповідні документи (пункт 4);

запроваджувати комендантську годину, що передбачає заборону на перебування на вулиці в певний час без спеціальної перепустки (пункт 5);

впроваджувати спеціальний режим виїзду і в'їзду, а також обмежувати свободу пересування громадян і транспортних засобів (пункт 6);

оглядати речі, автомобілі, вантажі, службові приміщення та будинки людей у встановленому порядку (пункт 7);

забороняти мирні зібрання, мітинги, ходи, демонстрації та інші масові заходи (пункт 8);

встановлювати заборону або обмеження на вільний вибір місця проживання (пункт 10);

забороняти змінювати місце проживання без відповідного дозволу (пункт 16).

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося про те, як ухильники будуть обмежені в правах під час воєнного стану і загальної мобілізації. У Кабміні готують нові обмеження для тих, хто не оновить дані в ТЦК. За словами міністра юстиції, йдеться про адміністративні послуги.