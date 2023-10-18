"Это только начало": как США приобщают Индию к сдерживанию Китая, — NYT

Индия имеет территориальный спор с Китаем в районе Гималаев, поэтому Пекин рассматривается как угроза. Штаты в свою очередь хотят иметь не базы, а доступ к инфраструктуре для ВМС, чтобы в случае войны с КНР иметь место для ремонта и обслуживания техники.

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Американское руководство ищет пути, чтобы привлечь Индию к сдерживанию китайских сил в Индо-тихоокеанском регионе. Штаты для этого отправляют свои корабли в индийские верфи для ремонта. Об этом сообщает The New York Times.

США отправили уже третий поисково-спасательный корабль ВМС США Salvor на индийскую верфь для ремонта. Визит ознаменовал начало пятилетнего соглашения о ремонте кораблей США в Индии. Для Вашингтона и Нью-Дели это ощутимый шаг в оборонном сотрудничестве, которых объединяет геополитика и желание сдерживать растущего китайского дракона.

Корабельня L&T является сверхсовременным предприятием Фото: The New York Times

"Мы хорошо оснащены для этого, и я думаю, что это только начало", — заявил Арун Рамчандани, глава оборонного подразделения L&T.

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Пентагон работает по принципу "места, а не базы" — это стремление получить как можно больше мест, где США не имеют собственных баз, но могут обслуживать свои силы. Вместе с тем Китай уже укрепляет связи со Шри-Ланкой и Пакистаном в рамках инфраструктурной программы "Один пояс, один путь".

За последний год США расширили оборонные соглашения с Филиппинами, Японией, Австралией, Палау, Папуа-Новой Гвинеей и Вьетнамом. Некоторые из них о предоставлении баз для ремонта и обслуживания кораблей или субмарин. Другие соглашения открывают доступ к стратегическим островам для улучшения инфраструктуры и безопасности.

Соединенные Штаты стремятся сделать Индию центром материально-технического обеспечения для американских военных и других партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе из-за потенциальной войны с Китаем. Между тем обе страны имеют много исторических проблем и преград.

Индия обеспокоена Китаем, растущим на море и на земле. Китай и Индия имеют спорную границу в регионе Гималаев. Поэтому сотрудничество выгодно обеим странам. Поэтому в Штатах надеются, что сближение с Индией приведет еще и к тому, что и роль РФ для страны уменьшится. Индия покупает много российского оружия, но объемы постепенно становятся меньше.

Напомним, 10 октября в Индии совершил свой последний полет советский истребитель МиГ-21.

18 октября в Пентагоне сообщили, что китайские истребители выпустили ракеты в 5 метрах от американских самолетов.