Самолеты Китая выпускали ракеты в 5 метрах от истребителей США: Пентагон рассекретил записи (видео)

По данным Минобороны США, 22 июня китайский истребитель "демонстрировал" вооружения американскому самолету, пилот ВВС КНР также ругался в адрес американца по радиосвязи и неоднократно пролетал над и под американским самолетом.

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Минобороны США опубликовало 15 секретных видео "рискованного" поведения китайских пилотов, которые пролетали рядом с американскими самолетами в международном воздушном пространстве Восточно- и Южно-Китайского морей. Об этом сообщает The Daily Mail.

На кадрах можно рассмотреть, как китайская авиация преследует американские самолеты в международном воздушном пространстве, стреляя сигнальными ракетами и демонстрируя имеющиеся вооружения. В ряде случаев китайские истребители приближались на расстояние 6 метров.

С осени 2021 года подобных случаев было 180, больше чем за последние 20 лет.

Маневры китайского пилота

В США это считают целенаправленной кампанией для противодействия американским операциям в Индо-Тихоокеанской области.

На одном из роликов, опубликованном 12 июля, видно, как истребитель китайских ВМС запустил восемь сигнальных ракет всего в 300 метрах от американского самолета над Восточно-Китайским морем.

На другом видео, снятом 7 июля, китайский самолет находился в 6 метрах от американского истребителя над Южно-Китайским морем.

Аналогичным образом 15 февраля китайский самолет находился в 20 метрах. На таком расстоянии американский пилот мог четко заснять своего китайского коллегу.

Маневры китайских самолетов

22 июня китайский истребитель демонстрировал вооружения американскому самолету, при этом пилот также выругался по радиосвязи. В описании Пентагона сообщается, что китайский объект "приблизился на расстояние всего 12 метров, а затем неоднократно пролетел над и под американским самолетом".

Маневры китайских самолетов: видео

"Суть в том, что подобное поведение чревато авариями, а опасные инциденты могут вылиться в международные конфликты", — сказал помощник министра обороны по вопросам Индо-Тихоокеанской области Эли Ратнер.

По его словам, имело место порядка 200 случаев, когда пилоты китайской армии неосмотрительно маневрировали или запускали ракеты, чтобы помешать безопасным операциям пилотов США в международном воздушном пространстве.

Напомним, что эксперт объяснил, почему РФ стала чаще терять истребители Су-25.

Также сообщалось, что Нидерланды передают F-16 для подготовки украинских пилотов.