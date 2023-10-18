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Военный Фокус

Самолеты Китая выпускали ракеты в 5 метрах от истребителей США: Пентагон рассекретил записи (видео)

Китайский истребитель
Китайский истребитель

По данным Минобороны США, 22 июня китайский истребитель "демонстрировал" вооружения американскому самолету, пилот ВВС КНР также ругался в адрес американца по радиосвязи и неоднократно пролетал над и под американским самолетом.

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Минобороны США опубликовало 15 секретных видео "рискованного" поведения китайских пилотов, которые пролетали рядом с американскими самолетами в международном воздушном пространстве Восточно- и Южно-Китайского морей. Об этом сообщает The Daily Mail.

На кадрах можно рассмотреть, как китайская авиация преследует американские самолеты в международном воздушном пространстве, стреляя сигнальными ракетами и демонстрируя имеющиеся вооружения. В ряде случаев китайские истребители приближались на расстояние 6 метров.

С осени 2021 года подобных случаев было 180, больше чем за последние 20 лет.

Китайский пилот Fullscreen
Маневры китайского пилота

В США это считают целенаправленной кампанией для противодействия американским операциям в Индо-Тихоокеанской области.

На одном из роликов, опубликованном 12 июля, видно, как истребитель китайских ВМС запустил восемь сигнальных ракет всего в 300 метрах от американского самолета над Восточно-Китайским морем.

На другом видео, снятом 7 июля, китайский самолет находился в 6 метрах от американского истребителя над Южно-Китайским морем.

Аналогичным образом 15 февраля китайский самолет находился в 20 метрах. На таком расстоянии американский пилот мог четко заснять своего китайского коллегу.

Маневры китайских самолетов видео Fullscreen
Маневры китайских самолетов

22 июня китайский истребитель демонстрировал вооружения американскому самолету, при этом пилот также выругался по радиосвязи. В описании Пентагона сообщается, что китайский объект "приблизился на расстояние всего 12 метров, а затем неоднократно пролетел над и под американским самолетом".

Маневры китайских самолетов: видео

"Суть в том, что подобное поведение чревато авариями, а опасные инциденты могут вылиться в международные конфликты", — сказал помощник министра обороны по вопросам Индо-Тихоокеанской области Эли Ратнер.

По его словам, имело место порядка 200 случаев, когда пилоты китайской армии неосмотрительно маневрировали или запускали ракеты, чтобы помешать безопасным операциям пилотов США в международном воздушном пространстве.

Напомним, что эксперт объяснил, почему РФ стала чаще терять истребители Су-25.

Также сообщалось, что Нидерланды передают F-16 для подготовки украинских пилотов.