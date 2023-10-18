Літаки Китаю випускали ракети за 5 метрів від винищувачів США: Пентагон розсекретив записи (відео)

За даними Міноборони США, 22 червня китайський винищувач "демонстрував" озброєння американському літаку, пілот ВПС КНР також лаявся на адресу американця через радіозв'язок і неодноразово пролітав над, і під американським літаком.

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Міноборони США опублікувало 15 секретних відео "ризикованої" поведінки китайських пілотів, які пролітали поруч з американськими літаками в міжнародному повітряному просторі Східно- і Південнокитайського морів. Про це повідомляє The Daily Mail.

На кадрах можна розгледіти, як китайська авіація переслідує американські літаки в міжнародному повітряному просторі, стріляючи сигнальними ракетами та демонструючи наявні озброєння. У низці випадків китайські винищувачі наближалися на відстань 6 метрів.

З осені 2021 року таких випадків було 180, більше ніж за останні 20 років.

Маневри китайського пілота

У США це вважають цілеспрямованою кампанією для протидії американським операціям в Індо-Тихоокеанській області.

На одному з роликів, опублікованому 12 липня, видно, як винищувач китайських ВМС запустив вісім сигнальних ракет усього за 300 метрів від американського літака над Східнокитайським морем.

На іншому відео, знятому 7 липня, китайський літак перебував за 6 метрів від американського винищувача над Південнокитайським морем.

Аналогічним чином 15 лютого китайський літак перебував за 20 метрів. На такій відстані американський пілот міг чітко зняти свого китайського колегу.

Маневри китайських літаків

22 червня китайський винищувач демонстрував озброєння американському літаку, при цьому пілот також вилаявся по радіозв'язку. В описі Пентагону повідомляється, що китайський об'єкт "наблизився на відстань лише 12 метрів, а потім неодноразово пролетів над і під американським літаком".

Маневри китайських літаків: відео

"Суть у тому, що така поведінка загрожує аваріями, а небезпечні інциденти можуть вилитися в міжнародні конфлікти", — сказав помічник міністра оборони з питань Індо-Тихоокеанської області Елі Ратнер.

За його словами, мало місце близько 200 випадків, коли пілоти китайської армії необачно маневрували або запускали ракети, щоб перешкодити безпечним операціям пілотів США в міжнародному повітряному просторі.

Нагадаємо, що експерт пояснив, чому РФ стала частіше втрачати винищувачі Су-25.

Також повідомлялося, що Нідерланди передають F-16 для підготовки українських пілотів.