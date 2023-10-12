За кілька тижнів навчання: Нідерланди передають F-16 для підготовки українських пілотів

За словами міністра оборони Нідерландів, українські пілоти зможуть розпочати навчання на винищувачах F-16 вже за кілька тижнів, проте конкретну дату передачі літаків Оллонґрен не назвала.

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Нідерланди за кілька тижнів відправлять свої винищувачі F-16 до нового навчального центру в Румунії, де за кілька тижнів почнуть підготовку українські пілоти. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, пише NL Times.

"Ми сподіваємося передати 12-18 літаків до Румунії протягом кількох тижнів, а це означає, що центр може почати працювати. Через деякий час вони (українські пілоти. — Ред.) можуть здійснити перший тренувальний політ", — підкреслила очільник оборонного відомства, яка незабаром залишить посаду.

За словами Оллонґерн, які вона висловила під час зустрічі міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, створення навчального центру в сусідній з Україною Румунії йде добре, навіть "дуже добре". Проте міністр не змогла сказати, коли Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі.

"Україна в принципі врешті-решт отримає 24 (винищувачів. — Ред.), які вона зможе розгорнути у боротьбі з Росією", — зауважила Оллонґерн.

Нідерланди і "коаліція винищувачів F-16"

Нідерланди є одним із лідерів у групі країн, які прагнуть допомогти Україні придбати F-16, аби краще протистояти російським агресорам. Вони хочуть передати Україні значну частину своїх знятих з експлуатації винищувачів, але українські пілоти, на думку військових експертів, повинні спочатку навчитися ними керувати.

За словами міністра оборони, Нідерланди й досі працюють над додатковою допомогою українській протиповітряній обороні, яка має вирішальне значення для проходження майбутньої зими.

"Нідерланди зможуть зробити ще більше в найближчі місяці. Ми все ще маємо 42 літаки. Решта буде використана для підготовки пілотів", — додала Оллонґрен.

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Данія передає Україні F16: коли військові отримають перші винищувачі (відео)

Військова підтримка Нідерландів Україні зараз становить 2,1 мільярда євро, згідно з останнім оновленням допомоги, яке міністр Оллонґрен надіслала до парламенту.

Останніми тижнями Нідерланди профінансували та організували відправку в Україну 15 танків T-72. Також відправлено безпілотники, вантажівки, боєприпаси та обладнання для розмінування.

"Частину витрат буде відшкодовано з фонду ЄС. Нідерланди подали декларацій на загальну суму 833 мільйони євро. Понад 242 мільйони євро військової допомоги вже було відшкодовано з фонду", — зауважує NL Times.

Коаліція можливостей для України — що відомо

Сполучені Штати, на сьогодні найбільша і наймогутніша країна НАТО, тепер беруть на себе роботу Нідерландів і Данії. США, як писав Фокус, очолить "повітряну коаліцію", яка хоче забезпечити Україну сучасними сильними військово-повітряними силами. Нідерланди та Данія, ініціатори попередньої "коаліції винищувачів", продовжуватимуть першочергово допомагати. Як підкреслила Кайса Оллонґрен, це цілком "логічно".

"Сполучені Штати спочатку дуже вагалися щодо постачання Україні сучасних винищувачів. Це зробило б конфлікт ще складнішим або навіть могло б втягнути НАТО у війну, заявляв Вашингтон протягом тривалого часу. Однак США змирилися, коли табу за табу було скасовано під час війни, зокрема завдяки значним переконанням Нідерландів", — підкреслює видання.

Міністр оборони США Ллойд Остін підрахував, що перші українські пілоти будуть готові літати на F-16 не раніше наступної весни.

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США очолять "коаліцію можливостей" з підготовки українських ВПС, — Ллойд Остін

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 20 серпня стало відомо: Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це вдалося домовитися під час переговорів президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Зеленський заявив, що літаки нададуть після тренування українських пілотів та інженерів.

А 18 серпня Фокус писав, що США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів для багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій містить навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.