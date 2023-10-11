США очолять "коаліцію можливостей" з підготовки українських ВПС, — Ллойд Остін

Данія і Нідерланди візьмуть на себе підготовку пілотів для винищувачів F-16, переданих Україні.

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Глава Пентагону Ллойд Остін анонсував створення "коаліцій можливостей" для України. США разом із Данією та Нідерландами очолять підготовку українських військово-повітряних сил. Остін заявив про це після 16-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони США розповів, що вже створено кілька коаліцій для підтримки оборонних можливостей України. Розвиток IT-інфраструктури підтримають Естонія та Люксембург, а Литва очолить коаліцію з розмінування.

"Я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Військово-повітряних сил", — додав Остін.

Глава Пентагону пояснив, що США планують координувати свої дії з партнерами по коаліції, щоб розвинути потенціал винищувачів F-16, переданих Україні. Данія і Нідерланди візьмуть на себе навчання і підготовку українських пілотів, які використовуватимуть F-16.

Також Остін повідомив, що США мають намір приєднатися і до інших коаліцій, які зосередяться на ППО, бронетехніці та артилерії України. Ці коаліції мають бути сформовані найближчими тижнями.

Нагадаємо, Зеленський анонсував зимову битву з Росією. На думку президента, сильна ППО України не дасть змоги російським ракетам і дронам знищувати інфраструктуру та завадить атакам на сусідні країни.

Раніше стало відомо, для чого США передають Україні ракети AIM-9М. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ракети класу "повітря-повітря" Sidewinder інтегрували в новий комплекс ППО.