"Україна може вижити": Зеленський анонсував зимову битву з Росією (відео)

Сильна протиповітряна оборона України, як вважає президент Володимир Зеленський, не дозволить російським ракетам і дронам нищити інфраструктуру та завадить атакам на сусідні країни.

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Україна має перемогти у зимовій битві, оскільки Росія знову готується знову атакувати критичну інфраструктуру. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на засіданні "Рамштайну".

Він впевнений у тому, що Україна повинна розвивати економічний потенціал, оскільки це дозволить протистояти РФ у військовому плані. Відповідні спроможності оборонної промисловості дозволять самостійно, без допомоги партнерів, забезпечувати свої потреби.

"Ми повинні перемогти цей зимовий бій проти терору", – зазначив керівник держави.

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Зеленський наголосив на тому, що важливо "забрати зброю із російських рук". Він звернув увагу на "силу" Росії, яка не розвивається ані економічно, ані політично.

"Вона, проте, є терористом", – додав Зеленський.

Президент зазначив, що РФ загрожує не тільки Україні. На його думку, відповідь на російський терор очевидна – протиповітряна оборона та інші види озброєнь на допомогу Україні.

"Ракети і дрони не падатимуть в Румунії чи Польщі, чи деінде, якщо вони не зможуть подолати захист українського неба", – сказав він.

Зеленський додав, що це не лише наблизить справедливе завершення війни для України, але й триматиме війну далі від кордонів союзників по НАТО.

"Рамштайн" 11 жовтня

Міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Контактної групи "Рамштайн" міністрів оборони країн підтвердив, що Україна отримуватиме військову допомогу "зараз і в довготривалій перспективі". Ознака цього — новий пакет від Пентагону, у який увійшли різні види снарядів та ракет, зокрема:

авіаракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії (вартість одиниці — від 200 тис. до 300 тис. дол.);

протитанкові ракети TOW;

снаряди для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155-мм та 105-мм.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що Бельгія направить в Україну кілька літаків F-16. Брюссель продовжить навчання українських пілотів.