Потрібно встановити зимову захисну "парасольку" ППО над Україною, – МЗС Німеччини

Анналена Бербок, голова Міністерства закордонних справ Німеччини, наголосила на тому, що варто обговорити можливість постачання додаткових комплексів IRIS-T у найближчі місяці.

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Захист критичної інфраструктури України взимку є дуже важливим, тому варто встановити потужну протиповітряну оборону для протидії російським атакам. Таку думку висловила в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung Анналена Бербок, голова Міністерства закордонних справ Німеччини.

Вона нагадала, що Україна захищає свою територію. Для цього потрібна ефективна система захисту, а саме – розвинена ППО. Дипломатка пригадала візит на підстанцію поблизу Києва, де вона на власні очі побачила, наскільки важливим та актуальним є захист електроенергії, тепла та води до початку холодної пори року.

"Ми повинні поставити зимову захисну парасольку протиповітряної оборони над критичною інфраструктурою України", – заявила Бербок.

Керівниця відомств впевнена, що Німеччина повинна зробити більше. Вона натякнула на можливість обговорення постачання додаткових комплексів IRIS-T у найближчі місяці. Водночас Бербок додала, що Берлін також має намір заохотити партнерів до відправи наявних систем ППО з огляду на зиму.

Німеччина та її допомога для України

Німеччина не постачатиме в Україну ракети Taurus, якщо США передадуть ATACMS. Керівник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що у війні немає автоматизму. Раніше Велика Британія і Франція передали Києву крилаті Storm Shadow і Scalp, схожі за своїми характеристиками з Taurus.

Німеччина також поставить в Україну ще 40 БМП Marder. За інформацією концерну Rheinmetall, загальна кількість машин Marder, які військовий концерн поставить в Україну, збільшиться до 80. За час експлуатації машина кілька разів модернізувалася і поліпшувалася за бойовими характеристиками.

Нагадаємо, 11 вересня голова МЗС Німеччини анонсувала перемовини щодо вступу України до ЄС. Розширення спільноти вона назвала необхідним геополітичним наслідком війни, яку розв'язала Росія.