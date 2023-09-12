Нужно установить зимний защитный "зонтик" ПВО над Украиной, — МИД Германии

Анналена Бербок, глава Министерства иностранных дел Германии, отметила, что стоит обсудить возможность поставки дополнительных комплексов IRIS-T в ближайшие месяцы.

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Защита критической инфраструктуры Украины зимой очень важна, поэтому стоит установить мощную противовоздушную оборону для противодействия российским атакам. Такое мнение высказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Анналена Бербок, глава Министерства иностранных дел Германии.

Она напомнила, что Украина защищает свою территорию. Для этого нужна эффективная система защиты, а именно — развитая ПВО. Дипломат вспомнила визит на подстанцию под Киевом, где она воочию увидела, насколько важным и актуальным является защита электроэнергии, тепла и воды до начала холодного времени года.

"Мы должны поставить зимний защитный зонтик противовоздушной обороны над критической инфраструктурой Украины", — заявила Бербок.

Руководитель ведомств уверена, что Германия должна сделать больше. Она намекнула на возможность обсуждения поставки дополнительных комплексов IRIS-T в ближайшие месяцы. В то же время Бербок добавила, что Берлин также намерен поощрить партнеров к отправке имеющихся систем ПВО, учитывая зиму.

Германия и ее помощь для Украины

Германия не будет поставлять в Украину ракеты Taurus, если США передадут ATACMS. Руководитель оборонного ведомства Германии Борис Писториус объяснил, что в войне нет автоматизма. Ранее Великобритания и Франция передали Киеву крылатые Storm Shadow и Scalp, схожие по своим характеристикам с Taurus.

Германия также поставит в Украину еще 40 БМП Marder. По информации концерна Rheinmetall, общее количество машин Marder, которые военный концерн поставит в Украину, увеличится до 80. За время эксплуатации машина несколько раз модернизировалась и улучшалась по боевым характеристикам.

Напомним, 11 сентября глава МИД Германии анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС. Расширение сообщества она назвала необходимым геополитическим следствием войны, которую развязала Россия.