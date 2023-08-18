США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів щодо F-16: що увійшло до програми навчання

За даними ЗМІ, Данія передасть Україні інформацію про конфіденційні американські технології. Навчання розпочнеться вже цього місяця.

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США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів щодо багатоцільових винищувачів F-16. Це пов'язано з початком програми навчання українських пілотів на американських винищувачах. Про це в п'ятницю, 18 серпня, повідомляє американський телеканал CNN.

"Ми можемо підтвердити, що міністерство нещодавно схвалило запит партнера Данії з навчання F-16, пов'язаний з їхніми зусиллями зі створення програм підготовки пілотів і технічного обслуговування", — сказав американський чиновник.

За його словами, пакет інструкцій включає навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні технології США.

Американські журналісти зазначають, що це один із важливих кроків, необхідних для початку навчання українських винищувачів четвертого покоління на F-16, про який Київ просив упродовж кількох місяців.

Скільки триватиме навчання українських льотчиків на F-16

CNN зазначає, що навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 потребує часу. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер заявив, що вони спочатку пройдуть мовне навчання у Великій Британії, оскільки весь матеріал та інструкції англійською мовою. Потім пілоти вирушать до Франції для додаткової підготовки і практичних польотів на винищувачах Alpha.

Генерал наголосив, що цей процес займе певний час, і, імовірно, винищувачі F-16 з'являться в Україні не раніше наступного року. Пілоти, які беруть участь у програмі, молоді та практично не мають досвіду пілотування подібних літаків.

Початок навчання льотчиків на винищувачах F-16

18 серпня стало відомо, що українські пілоти почнуть навчання на багатоцільових винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня.

Того ж дня ЗМІ інформували, що США схвалили передачу літаків F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Повідомлялося, що Вашингтон висловив зобов'язання перед країнами прискорити процес затвердження всіх необхідних погоджень для передачі літаків Києву. Військово-повітряні сили України зможуть отримати F-16 після завершення навчання пілотів.