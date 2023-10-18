"Це тільки початок": як США долучають Індію до стримування Китаю, – NYT

Індія має територіальний спір з Китаєм в районі Гімалаїв, тому Пекін розглядається як загроза. Штати своєю чергою хочуть мати не бази, а доступ до інфраструктури для ВМС, щоб у разі війни з КНР мати місце для ремонту та обслуговування техніки.

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Американське керівництво шукає шляхи, щоб долучити Індію до стримування китайських сил в Індо-тихоокеанському регіоні. Штати для цього відправляють свої кораблі в індійські корабельні для ремонту. Про це повідомляє The New York Times.

США відправили вже третій пошуково-рятувальний корабель ВМС США Salvor на індійську корабельню для ремонту. Візит ознаменував початок пʼятирічної угоди про ремонт кораблів США в Індії. Для Вашингтону та Нью-Делі це відчутний крок в оборонній співпраці, яких обʼєднує геополітика та бажання стримувати китайського дракона, що зростає.

Корабельня L&T є надсучасним підприємством Фото: The New York Times

"Ми добре оснащені для цього, і я думаю, що це тільки початок", — заявив Арун Рамчандані, голова оборонного підрозділу L&T.

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Пентагон працює за принципом "місця, а не бази" — це прагнення отримати якомога більше місць, де США не мають власних баз, але можуть обслуговувати свої сили. Разом з тим Китай вже зміцнює звʼязки зі Шрі-Ланкою та Пакистаном в межах інфраструктурної програми "Один пояс, один шлях".

За останній рік США розширили оборонні угоди з Філіппінами, Японією, Австралією, Палау, Папуа-Новою Гвінею та Вʼєтнамом. Деякі з них про надання баз для ремонту та обслуговування кораблів чи субмарин. Інші угоди відкривають доступ до стратегічних островів для покращення інфраструктури та безпеки.

Сполучені Штати прагнуть зробити Індію центром матеріально-технічного забезпечення для американських військових та інших партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні через потенційну війну з Китаєм. Між тим обидві країни мають багато історичних проблем та перепотій.

Індія занепокоєна Китаєм, що зростає на морі та на землі. Китай та Індія мають спірний кордон в регіоні Гімалаїв. Тому співпраця вигідна обидвом країнам. Відтак у Штатах сподіваються, що зближення з Індією призведе ще й до того, що і роль РФ для країни зменшиться. Індія купує багато російської зброї, але обʼєми поступово стають меншими.

Нагадаємо, 10 жовтня в Індії здійснив свій останній політ радянський винищувач МіГ-21.

18 жовтня в Пентагоні повідомили, що китайські винищувачі випустили ракети за 5 метрів від американських літаків.