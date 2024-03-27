РФ, Китай и Иран провели военно-морские учения: почему флот Путина — худший, — эксперты

Китай хвастается кораблями, построенными после 2012 года. Иран создает флот морских дронов. Тем временем РФ демонстрирует корабли, которые построили 40 лет назад, а более новых нет.

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11-15 марта в северной части Индийского океана состоялись совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024". В учениях приняли участие корабли РФ, Китая, Ирана, ряда азиатских стран, а также Южно-Африканской Республики. Корабли, которые смог показать нынешний президент России Владимир Путин, построили во времена Холодной войны. О том, почему флот РФ — "иллюзорный", рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты пояснили, что в военно-морских учениях приняли участие два корабля российского флота — фрегат "Маршал Шапошников" (проект 1155М) и крейсер "Варяг" (проект 1164 "Атлант").

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Особенностью двух морских судов РФ является не их мощность, а время изготовления и возможности, которые были заложены во времена СССР. На сегодня они не соответствуют требованиям времени, поэтому способности флота РФ являются "иллюзорными", — говорится в статье Defense Express. При этом союзники России смогли построить новые корабли — и Китай, и Иран.

Флот РФ — детали

На портале кратко описали российские корабли и корабли КНР и Ирана.

Крейсер "Варяг" был построен во времена СССР на Николаевском судостроительном заводе. Его начали использовать в 1989 году — через семь лет после ныне потопленного крейсера "Москва", созданного по тому же проекту. Фрегат "Маршал Шапошников" еще старше "Варяга" — его начали использовать в 1986 году. Когда проекты разрабатывали, то как раз шла Холодная война между СССР и Западом, — напомнили эксперты.

Корабли, построенные по старым лекалам, "имеют ограниченный функционал" и предназначены исключительно для ударов по крупным авианосцам противника, — отмечается в статье.

Флот РФ — как выглядит крейсер "Варяг" Флот РФ — как выглядит фрегат "Маршал Шапошников"

Эксперты Defense Express подытожили, что о слабости флота свидетельствуют несколько аргументов. Во-первых, РФ не строит новых кораблей, а пока показывает только их макеты на различных выставках. Во-вторых, она теряет Черноморский флот в результате ударов Украины, которая вообще не имеет флота. В-третьих, все, чем Россия может похвастаться на учениях — это крейсер и фрегат, которым по 40 лет.

Чем особенны корабли КНР и Ирана

Между тем Китай показал три корабля, построенные уже в 21 веке: эсминец типа 052D (эксплуатируется с 2018 года), фрегат типа 054А "Линьи" (с 2012 года) и корабль всестороннего обеспечения "Дунпинху" (с 2015 года). Кроме того, китайский флот имеет восемь эсминцев типа 055 — похожи на крейсер "Варяг", но с более современными возможностями, а также достраивает третий авианосец "Фуцзянь" и планирует построить четвертый.

Флот Китая — как выглядит эсминец типа 055 Фото: Из открытых источников Флот Китая — как выглядит авианосец "Фуцзянь" Фото: Из открытых источников

В то же время Иран создает "асимметричный" флот. В частности, строятся не большие крейсеры или авианосцы, а надводные и подводные беспилотники, катера с противокорабельными ракетами и корветы-катамараны. На фотографии, которой иллюстрировали возможности этой страны — корвет Shahid Soleimani, оснащенный шестью пусковыми установками для крылатых ракет и площадками для вертолетов, ударных катеров и дронов.

Флот Ирана — как выглядит корвет Shahid Soleimani Фото: Из открытых источников

Отметим, ранее эксперты подсчитали, сколько кораблей потерял ЧФ РФ в течение двух лет войны. По состоянию на март 2024 года — это треть флота.

Напоминаем, последние потерянные суда РФ — большие десантные корабли "Азов", "Ямал","Константин Ольшанский" и разведывательный корабль "Иван Хурс", которые попали под удар украинских ракет в ночь на 24 марта. Кроме того, тогда же был уничтожен узел связи российского флота и поврежден судоремонтный завод в Севастополе.

26 марта OSINT-расследователи опубликовали спутниковые фотографии "Ивана Хурса": показали следы удара минимум двух средств воздушного поражения.