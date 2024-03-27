РФ, Китай та Іран провели військово-морські навчання: чому флот Путіна — найгірший, — експерти
Китай вихваляється кораблями, збудованими після 2012 року. Іран створює флот морських дронів. Тим часом РФ демонструє кораблі, які збудували 40 років тому, а новіших немає.
11-15 березня у північній частині Індійського океану відбулись спільні військово-морські навчання "Морський пояс безпеки – 2024". У навчаннях взяли участь кораблі РФ, Китаю, Ірану, низки азійських країн, а також Південно-Африканської Республіки. Кораблі, які зміг показати нинішній президент Росії Володимир Путін, збудували за часів Холодної війни. Про те, чому флот РФ — "ілюзорний", розповіли експерти порталу Defense Express.
Експерти пояснили, що у військово-морських навчаннях взяли участь два кораблі російського флоту — фрегат "Маршал Шапошников" (проєкт 1155М) і крейсер "Варяг" (проєкт 1164 "Атлант").
Особливістю двох морських суден РФ є не їхня потужність, а час виготовлення та можливості, які були закладені за часів СРСР. На сьогодні вони не відповідають вимогам часу, тому спроможності флоту РФ є "ілюзорними", — ідеться у статті Defense Express. При цьому союзники Росії спромоглись збудувати нові кораблі — і Китай, і Іран.
Флот РФ — деталі
На порталі коротко описали російські кораблі та кораблі КНР та Ірану.
Крейсер "Варяг" був збудований за часів СРСР на Миколаївському суднобудівному заводі. Його почали використовувати у 1989 році — через сім років після нині потопленого крейсера "Москва", зробленого за тим же проєктом. Фрегат "Маршал Шапошников" ще старший за "Варяг" — його почали використовувати у 1986 році. Коли проєкти розроблювали, то саме тривала Холодна війна між СРСР та Заходом — нагадали експерти.
Кораблі, збудовані за старими лекалами, "мають обмежений функціонал" і призначені виключно для ударів по великих авіаносцях противника, — наголошується у статті.
Експерти Defense Express підсумували, що про слабкість флоту свідчать кілька аргументів. По-перше, РФ не будує нових кораблів, а поки що показує лише їхні макети на різних виставках. По-друге, вона втрачає Чорноморський флот внаслідок ударів України, яка взагалі не має флоту. По-третє, все, чим Росія може повихвалятись — це крейсер та фрегат, яким по 40 років.
Чим особливі кораблі КНР та Ірану
Тим часом Китай показав три кораблі, збудовані вже у 21 сторіччі: есмінець типу 052D (експлуатується з 2018 року), фрегат типу 054А "Ліньї" (з 2012 року) та корабель всебічного забезпечення "Дунпінху" (з 2015 року). Крім того, китайський флот має вісім есмінців типу 055 — схожі на крейсер "Варяг", але зі значно сучаснішими можливостями, добудовує третій авіаносець "Фуцзянь" і планує збудувати четвертий.
Водночас Іран створює "асиметричний" флот. Зокрема, будуються не великі крейсери чи авіаносці, а надводні та підводні безпілотники, катери з протикорабельними ракетами і корвети-катамарани. На світлині, якою ілюстрували можливості цієї країни — корвет Shahid Soleimani, оснащений шістьма пусковими установками для крилатих ракет та майданчиками для гелікоптерів, ударних катерів та дронів.
Зазначимо, раніше експерти підрахували, скільки кораблів втратив ЧФ РФ протягом двох років війни. Станом на березень 2024 року — це третина флоту.
Нагадуємо, останні втрачені судна РФ — великі десантні кораблі "Азов", "Ямал", "Константин Ольшанский" та розвідувальний корабель "Иван Хурс", які потрапили під удар українських ракет в ніч на 24 березня. Крім того, тоді ж було знищено вузол зв'язку російського флоту та пошкоджено судноремонтний завод у Севастополі.
26 березня OSINT-розслідувачі опублікували супутникові світлини "Ивана Хурса": показали сліди удару мінімум двох засобів повітряного ураження.