РФ, Китай та Іран провели військово-морські навчання: чому флот Путіна — найгірший, — експерти

Китай вихваляється кораблями, збудованими після 2012 року. Іран створює флот морських дронів. Тим часом РФ демонструє кораблі, які збудували 40 років тому, а новіших немає.

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11-15 березня у північній частині Індійського океану відбулись спільні військово-морські навчання "Морський пояс безпеки – 2024". У навчаннях взяли участь кораблі РФ, Китаю, Ірану, низки азійських країн, а також Південно-Африканської Республіки. Кораблі, які зміг показати нинішній президент Росії Володимир Путін, збудували за часів Холодної війни. Про те, чому флот РФ — "ілюзорний", розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти пояснили, що у військово-морських навчаннях взяли участь два кораблі російського флоту — фрегат "Маршал Шапошников" (проєкт 1155М) і крейсер "Варяг" (проєкт 1164 "Атлант").

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Особливістю двох морських суден РФ є не їхня потужність, а час виготовлення та можливості, які були закладені за часів СРСР. На сьогодні вони не відповідають вимогам часу, тому спроможності флоту РФ є "ілюзорними", — ідеться у статті Defense Express. При цьому союзники Росії спромоглись збудувати нові кораблі — і Китай, і Іран.

Флот РФ — деталі

На порталі коротко описали російські кораблі та кораблі КНР та Ірану.

Крейсер "Варяг" був збудований за часів СРСР на Миколаївському суднобудівному заводі. Його почали використовувати у 1989 році — через сім років після нині потопленого крейсера "Москва", зробленого за тим же проєктом. Фрегат "Маршал Шапошников" ще старший за "Варяг" — його почали використовувати у 1986 році. Коли проєкти розроблювали, то саме тривала Холодна війна між СРСР та Заходом — нагадали експерти.

Кораблі, збудовані за старими лекалами, "мають обмежений функціонал" і призначені виключно для ударів по великих авіаносцях противника, — наголошується у статті.

Флот РФ - як виглядає крейсер "Варяг" Флот РФ - як виглядає фрегат "Маршал Шапошников"

Експерти Defense Express підсумували, що про слабкість флоту свідчать кілька аргументів. По-перше, РФ не будує нових кораблів, а поки що показує лише їхні макети на різних виставках. По-друге, вона втрачає Чорноморський флот внаслідок ударів України, яка взагалі не має флоту. По-третє, все, чим Росія може повихвалятись — це крейсер та фрегат, яким по 40 років.

Чим особливі кораблі КНР та Ірану

Тим часом Китай показав три кораблі, збудовані вже у 21 сторіччі: есмінець типу 052D (експлуатується з 2018 року), фрегат типу 054А "Ліньї" (з 2012 року) та корабель всебічного забезпечення "Дунпінху" (з 2015 року). Крім того, китайський флот має вісім есмінців типу 055 — схожі на крейсер "Варяг", але зі значно сучаснішими можливостями, добудовує третій авіаносець "Фуцзянь" і планує збудувати четвертий.

Флот Китаю - як виглядає есмінець типу 055 Фото: З відкритих джерел Флот Китаю - як виглядає авіаносець "Фуцзянь" Фото: З відкритих джерел

Водночас Іран створює "асиметричний" флот. Зокрема, будуються не великі крейсери чи авіаносці, а надводні та підводні безпілотники, катери з протикорабельними ракетами і корвети-катамарани. На світлині, якою ілюстрували можливості цієї країни — корвет Shahid Soleimani, оснащений шістьма пусковими установками для крилатих ракет та майданчиками для гелікоптерів, ударних катерів та дронів.

Флот Ірану - як виглядає корвет Shahid Soleimani Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, раніше експерти підрахували, скільки кораблів втратив ЧФ РФ протягом двох років війни. Станом на березень 2024 року — це третина флоту.

Нагадуємо, останні втрачені судна РФ — великі десантні кораблі "Азов", "Ямал", "Константин Ольшанский" та розвідувальний корабель "Иван Хурс", які потрапили під удар українських ракет в ніч на 24 березня. Крім того, тоді ж було знищено вузол зв'язку російського флоту та пошкоджено судноремонтний завод у Севастополі.

26 березня OSINT-розслідувачі опублікували супутникові світлини "Ивана Хурса": показали сліди удару мінімум двох засобів повітряного ураження.