"Это взрывоопасно": в КНР недовольны ракетами Harpoon, которые Тайвань покупает у США, — Синьхуа

В Китае обеспокоены, что Тайвань получит полторы тысячи противокорабельных ракет Harpoon и несколько сторожевых кораблей армии США. Указывают, что это делает остров слишком независимым.

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В Министерстве обороны Китая прокомментировали закупку Тайванем крупной партии военной техники и оружия у США. По мнению китайских чиновников, такая сделка опасна, поскольку на острове появляется слишком много оружия. Некоторые тезисы Минобороны КНР опубликовало государственное информационное агентство Китая "Синьхуа".

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Директор информационного бюро Минобороны КНР У Цянь ответил на ряд вопросов журналистов по актуальным военным вопросам, говорится в статье агентства. Один из журналистов поинтересовался реакцией китайских чиновников на то, что Тайвань планирует купить у США 1485 шт. противокорабельных ракет Harpoon и шесть кораблей береговой охраны (списанных). Кроме того, заключены соглашения на строительство шести береговых установок для пуска "Гарпунов" и еще девяти установок для пуска тайваньского аналога "Гарпуна" — ракеты "Сюн Фен" (Hsiung Feng). Также стало известно о приобретении микродронов (тип не указывался).

В ответ представитель Минобороны заявил, что договоренности с США делают правительство Тайваня "слишком независимым". При этом действия американских политиков превращают страну в "склад оружия" и "огнеопасный остров".

Комментарий Минобороны Китая относительно США и Тайваня Фото: Скриншот

Отношения Китая и США — детали

Отметим, в ноябре 2023 года президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретились на экономическом саммите в Сан-Франциско в Калифорнии. После непродолжительного общения оба политика обнародовали свои заявления. Глава Китая заявил, что доволен результатами (в "Синьхуа" указали, что достигли "20 консенсусов"). При этом Джо Байден после встречи прилюдно назвал Си Цзиньпина "тираном".

В начале сентября лидер КНР встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. После встречи Путин отметил, что ожидает заключения масштабного соглашения.

Между тем СМИ и западные разведки указывают, что не обнаружили прямой военной поддержки, которую Китай мог бы оказывать России. Однако сообщают, что российское правительство получает оттуда финансовые вливания — заняло у китайских банков почти 10 млрд. С другой стороны, 24 ноября стало известно об отказе китайских предпринимателей вкладывать деньги в газопровод "Сила Сибири 2", который стремится построить Москва. А ранее один из российских чиновников заявил, что большинство БПЛА ВС РФ получает именно из Китая.

Напоминаем, спутниковые фотографии показали, что из Северной Кореи отправили в РФ несколько тысяч контейнеров со снарядами: будут идти морским путем. В то же время в Украине стало известно о подрыве железнодорожного 15-километрового тоннеля, по которому везли товары из Китая в европейскую часть России.