"Конкуренция не должна перерасти в конфликт": Джо Байден впервые за год встретился с Си Цзиньпином

По словам китайского генсека, отношения США и Китая — самые важные двусторонние отношения в мире, которые следует рассматривать в более широком контексте.

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Президент США Джо Байден встретил своего китайского коллегу Си Цзиньпина перед саммитом в Калифорнии. Главы государств тепло приветствовали друг друга возле особняка в стиле георгианского возрождения в окрестностях Сан-Франциско, где должны пройти переговоры. Об этом сообщает The Guardian.

Формат двустороннего саммита был тщательно спланирован и согласован. Байден, как принимающий зарубежного гостя, первым вышел из особняка и поприветствовал Си Цзиньпина, который шел по расстеленной красной дорожке, рядом находились охрана — морские пехотинцы и флаги обеих стран.

"Отношения Китая и США — самые важные двусторонние отношения в мире — следует рассматривать в более широком контексте ускоряющихся глобальных трансформаций", — сказал Си Цзиньпин Джо Байдену.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая также сказал, что отношения между КНР и Соединенными Штатами никогда не были гладкими за последние 50 лет, всегда были проблемы того или иного рода. Вместе с тем они продолжали развиваться, несмотря на все перипетии.

Он также сказал, что двум большим странам, таким как Китай и США, не стоит поворачиваться спиной друг к другу.

"Планета Земля достаточно велика для того, чтобы обе страны могли добиться успеха, и успех одной страны — это возможность для другой", — отметил Си Цзиньпин.

В свою очередь, Джо Байден сказал, что ничто не заменит встреч лицом к лицу.

"Господин президент, мы давно знаем друг друга. Мы не всегда соглашались друг с другом, но наши встречи всегда были искренними, прямыми и полезными", — отметил Байден.

Глава Белого дома также сказал, что нужны гарантии того, что конкуренция не перерастет в конфликт. К этому нужен ответственный подход. Дальше он перечислил "критические важные глобальные вызовы", а именно: изменения климата, наркотики и искусственный интеллект, которые США намерены решать совместно с Китаем.

Напомним, что у Байдена и Си появился общий враг: Трамп может объединить непримиримых соперников.

Также сообщалось, что Си Цзиньпин приехал в США впервые за последние шесть лет.