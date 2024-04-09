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Военный Фокус

США и Япония укрепят оборонный альянс на фоне растущей напряженности с Китаем, — Bloomberg

визит премьер-министра Японии в США, темы встречи Кисиды и Байдена, оборонительный союз
Фото: Getty Images | Встреча лидеров США и Японии в Хиросиме на G7

По мнению экспертов, США стремятся активизировать сотрудничество союзников в регионе между собой, чтобы укрепить оборонный альянс с целью противостоять растущему военному давлению Китая.

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В среду, 10 апреля, в рамках визита премьер-министра Японии Фумио Кисида в США состоится его встреча с президента Джо Байденом, основной темой которой является улучшение координации между оборонными отраслями двух стран. Об этом пишет Bloomberg.

Лидеры двух стран планируют поработать над формированием совета по оборонной промышленности и вопросами безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Южно-Китайском море, дабы создать многоуровневую оборонительную сеть с другими странами-союзниками.

В первую очередь, как сообщают инсайдеры издания, речь идет о том, чтобы расширить полномочии и функции работников на японских верфях, которые обслуживают корабли ВМС США. Это позволит улучшить координацию и логистику технического обслуживания американских кораблей и поможет справиться с нехваткой рабочих определенной квалификации.

Кроме того, США совместно с Японией обсудят производство ракеты Patriot-3 как нового проекта совета по оборонной промышленности. На данный момент система производится в Японии, однако характеризуется значительным перерасходом средств, поэтому новый проект направлен на поиски более эффективного создания системы вооружений.

Трехсторонний альянс

В четверг, 11 апреля, запланирована встреча лидеров уже трех стран — США, Японии и Филиппин, что свидетельствует об укреплении оборонного потенциала в Южно-Китайском море, где проведены совместные военные учения трех стран, к которым присоединилась Австралия.

Как отмечает агентство, США стремятся активизировать деятельность союзников в регионе между собой, чтобы укрепить оборонный альянс с целью противостоять растущему военному давлению Китая. Кроме того, переговоры в Вашингтоне коснутся темы оказания Японией помощи в рамках таких региональных блоков, как AUKUS — группы безопасности, в которую входят США, Великобритания и Австралия.

"Хотя Япония не собирается присоединяться к группировке, участие Японии в AUKUS в рамках так называемого "второго столпа" будет означать присоединение к работе над совместной разработкой передового оборонного потенциала", — уточнило агентство.

Кроме того, Байден и Кисида обсудят совместные усилия для урегулирования ситуации в других глобальных "горячих" точках — поддержка Украины в ее войне против российской агрессии, боевые операции Израиля против боевиков ХАМАС, ядерная и ракетная угроза со стороны КНДР.

Как отметил в понедельник, 8 апреля, посол Японии в США Сигэо Ямада, японское правительство под руководством Фумио Кисиды твердо поддерживает Киев.

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