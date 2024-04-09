"Пекин готов доминировать": США могут проиграть новую космическую гонку с Китаем, — Пентагон

Эксперты Минобороны США утверждают, что ключевой проблемой для Вашингтона является "бюрократическая неэффективность", которая сдерживает инновации и конкурентоспособность.

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Если Соединенные Штаты Америки не усилят свою космическую отрасль и не сократят бюрократические препятствия, они рискуют уступить Китаю в новой космической гонке. Об этом говорится в исследовании космических экспертов Пентагона, передает The Washington Times.

Согласно отчету экспертов из Космических сил, Исследовательской лаборатории ВВС и Подразделения оборонных инноваций Пентагона, быстрый рост китайских возможностей в космосе для исследований и военных операций выделяется особенно ярко. В то же время в Белом доме подчеркнули важность "решающего десятилетия" в конкуренции с Пекином.

"Пекин остается нашим самым серьезным стратегическим конкурентом на ближайшие десятилетия и единственной страной, которая намерена изменить международный порядок и, все больше, экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для этого", — говорится в докладе официальных представителей трех ведомств.

В докладе также предупреждается о возможности того, что Китай вплоть до 2045 года, а возможно, даже раньше, может опередить США и занять позицию доминирующей космической державы. Для сохранения лидерства страны необходимо принять проактивные меры.

Журналисты также подчеркивают, что в свете возрождающейся глобальной космической гонки, к 2060 году мир может стать свидетелем успешного формирования внеземных человеческих сообществ, более развитой космической экономики и установления баланса сил в пользу лидерства США. Это возможно при условии укрепления нынешней космической индустрии и создания свободной и открытой системы.

В докладе отмечается, что ключевой проблемой для США является "бюрократическая неэффективность", которая тормозит космические инновации и снижает конкурентоспособность. Недавно представители космических компаний сообщили Конгрессу, что они разрабатывают новые технологии быстрее, чем федеральная бюрократия может выдавать лицензии на системы, используемые в спутниках или ракетах.

"Пекин готов вмешаться и доминировать после такого коллапса", — добавляют в отчете.

Напомним, что 5 апреля издание Financial Times писало, что глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен выразил обеспокоенность из-за дальнейшего активного сотрудничества России и Китая, в частности в военной сфере.

В то же время 18 марта китайские власти высказались относительно критики Вашингтона из-за поставок вооружения российской армии, назвав "несправедливыми" такие замечания.