"Пекін готовий домінувати": США можуть програти нові космічні перегони з Китаєм, — Пентагон

Експерти Міноборони США стверджують, що ключовою проблемою для Вашингтона є "бюрократична неефективність", яка стримує інновації та конкурентоспроможність.

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Якщо Сполучені Штати Америки не посилять свою космічну галузь і не скоротять бюрократичні перешкоди, вони ризикують поступитися Китаю в нових космічних перегонах. Про це йдеться в дослідженні космічних експертів Пентагона, передає The Washington Times.

Згідно зі звітом експертів із Космічних сил, Дослідницької лабораторії ВПС і Підрозділу оборонних інновацій Пентагона, швидке зростання китайських можливостей у космосі для досліджень і військових операцій виділяється особливо яскраво. Водночас у Білому домі наголосили на важливості "вирішального десятиліття" в конкуренції з Пекіном.

"Пекін залишається нашим найсерйознішим стратегічним конкурентом на найближчі десятиліття і єдиною країною, що має намір змінити міжнародний порядок і, дедалі більше, має економічну, дипломатичну, військову і технологічну силу для цього", — йдеться в доповіді офіційних представників трьох відомств.

У доповіді також попереджається про можливість того, що Китай аж до 2045 року, а можливо, навіть раніше, може випередити США і зайняти позицію космічної держави, що домінує. Для збереження лідерства країни необхідно вжити проактивних заходів.

Журналісти також підкреслюють, що в світлі глобальних космічних перегонів, які відроджуються, до 2060 року світ може стати свідком успішного формування позаземних людських спільнот, більш розвиненої космічної економіки і встановлення балансу сил на користь лідерства США. Це можливо за умови зміцнення нинішньої космічної індустрії та створення вільної і відкритої системи.

У доповіді наголошується, що ключовою проблемою для США є "бюрократична неефективність", яка гальмує космічні інновації та знижує конкурентоспроможність. Нещодавно представники космічних компаній повідомили Конгресу, що вони розробляють нові технології швидше, ніж федеральна бюрократія може видавати ліцензії на системи, які використовуються в супутниках або ракетах.

"Пекін готовий втрутитися і домінувати після такого колапсу", — додають у звіті.

Нагадаємо, що 5 квітня видання Financial Times писало, що очільник американського Держдепартаменту Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через подальшу активну співпрацю Росії та Китаю, зокрема у військовій сфері.

Водночас 18 березня китайська влада висловилася щодо критики Вашингтона через постачання озброєння російській армії, назвавши "несправедливими" такі зауваження.