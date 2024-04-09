Китай програє у війні технологій: TSMC отримає від США $6,6 млрд на виробництво чипів

Коли три заводи в Аризоні запрацюють на повну потужність, вони вироблятимуть десятки мільйонів передових 2-нм чипів. Китаю буде складно наздогнати США.

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Міністерство торгівлі США заявило, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Co's (TSMC) отримає субсидії в розмірі 6,6 млрд доларів на організацію виробництва напівпровідників у Феніксі (Аризона) та до 5 млрд доларів державної позики, передає Reuters.

TSMC погодився збільшити заплановані інвестиції у виробництво процесорів у США з 25 млрд доларів до 65 млрд доларів. Очікується, що тайванська компанія налагодить виробництво найпередовіших у світі чипів за 2-нм технологією на одному із заводів Arizona fab, який запустять 2028 року.

Відомо, що 2-нм чипи будуть використовуватися для роботи ШІ-додатків. Як заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо, вони також потрібні США, щоб підтримати економіку, апарат військової та національної безпеки.

Компанія TSMC раніше оголошувала про плани інвестувати 40 млрд доларів у виробництво в штаті Аризона. Перший завод там розпочне свою діяльність уже наступного року. Інвестиції TSMC у розмірі 65 млрд доларів — це найбільші прямі іноземні інвестиції в абсолютно новий проєкт в історії США, підкреслює видання. Передбачається, що 70% клієнтів цих американських підприємств будуть місцеві компанії, а 30% — закордонні.

Конгрес США у 2022 році схвалив Закон про чипи та науку для збільшення виробництва напівпровідників. У рамках цього закону було виділено 52,7 млрд доларів у вигляді субсидій на дослідження і виробництво. Законодавці також затвердили бюджет у 75 млрд доларів державного кредиту.

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Генеральний директор TSMC Сі Сі Вей заявив, що компанія допоможе американським технологічним фірмам просунути свої інновації, збільшивши потенціал впровадження передових технологій за допомогою продукції TSMC Arizona.

Мінторг очікує, що проєкти створять 6000 робочих місць в обробній промисловості та 20000 робочих місць у будівництві. Коли всі три підприємства TSMC в Аризоні почнуть працювати на повну потужність, вони вироблятимуть десятки мільйонів передових мікросхем для смартфонів 5G/6G, автономних транспортних засобів, серверів, центрів обробки даних, нейромереж.

Раніше ми повідомляли, що чіпи можуть різко подорожчати, а разом з ними і всі гаджети. Якщо на острові Тайвань піднімуть ціни на електрику, то виробнику чипів TSMC доведеться платити за електроенергію на 30% більше.

Також писали, що найкращі гаджети можуть залишитися без чипів через катастрофу на Тайвані. Аналітики з Barclays вважають, що багато чипів тепер просто можна викинути, оскільки виробничі процеси були порушені через природний катаклізм.