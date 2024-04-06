Фабрики завмерли: найкращі гаджети можуть залишитися без чипів через катастрофу на Тайвані

Аналітики з Barclays вважають, що чимало чипів тепер просто можна викинути, оскільки виробничі процеси було порушено через природний катаклізм.

Related video

Виробник чипів TSMC заявив, що наслідки землетрусу на Тайвані можуть негативно вплинути на його прибуток у другому кварталі 2024 року. Компанії довелося зупинити безліч виробничих ліній, щоб не наражати на ризик співробітників, однак це призведе до відчутних затримок поставок процесорів, пише Аsia financial.

Тайванська компанія з виробництва напівпровідників TSMC попередила, що наслідки землетрусу силою 7,2 бала, що стався на Тайвані 3 квітня, можуть завдати шкоди її прибутку в другому кварталі на 60 млн доларів США. Таку попередню оцінку дали аналітики Barclays. Крім того, акції TSMC, що котируються на Тайбейській біржі, впали на 1,3%, але базовий індекс значною мірою компенсував вплив землетрусу і закрився зниженням на 0,6%.

Відомо, що TSMC є основним постачальником чіпів для Apple і Nvidia. Тепер, коли виробництво тимчасово призупинено, оскільки для забезпечення безпеки персоналу деякі фабрики були евакуйовані, утворився простій. Незважаючи на те що деякі лінії вже знову запрацювали, через тимчасовий збій було порушено ланцюжки поставок, що також може мати негативні наслідки для клієнтів.

"Деякі високопродуктивні чипи вимагають безперебійного цілодобового процесу у вакуумі протягом кількох тижнів. Зупинка виробництва в північних промислових районах Тайваню може означати, що деякі високоякісні чипи, що перебувають у виробництві, можуть бути зіпсовані", — вказують аналітики.

У Barclays заявили, що не тільки фабрики TSMC постраждали від землетрусу, — діяльність інших виробників мікросхем, таких як United Microelectronics (UMC), Micron, ASE також була порушена. Аналітики попередили, що економічні витрати можуть бути більш серйозними. Також вони очікують деяких обмежень виробництва як на Тайвані, так і в регіоні через ризики повторення землетрусу, що може призвести до цінового тиску в секторі виробництва мікросхем.

Аналітики Barclays вважають, що прямі наслідки землетрусу відчуватимуться навколо східного узбережжя Тайваню і можуть мати непрямий вплив на промислові зони Тайваню. Аналізуючи дані Геологічної служби США, вони дійшли висновку, що могли різною мірою постраждати виробничі об'єкти на півночі Тайваню, а також у Сіньчжу і Тайчжуні, але меншою мірою в Тайнані.

Якщо підтвердиться інформація про те, що заводи з виробництва напівпровідників у Таоюані, Сіньчжу і Тайчжуні істотно постраждали, то більша частина вироблених на момент землетрусу чипів буде сильно бракована. Вони дали такі оцінки:

Це вплине на видобувне та переробне виробництво Тайваню — виробничі втрати зростуть і відчуватиметься нестача компонентів.

Виробники електронних компонентів у регіоні постраждають під час виробничого циклу, оскільки це вплине на переробне виробництво.

У сфері переробки споживчої електроніки може спостерігатися подальше скорочення запасів, а дефіцит поставок високопродуктивних комп'ютерів і серверів збільшиться.

За такого сценарію відбудеться короткостроковий збій у виробництві електроніки в економіках, орієнтованих на переробну продукцію, таких як Тайвань, Японія і Корея, і в економіках, орієнтованих на переробну продукцію, таких як Китай, В'єтнам, Таїланд, Малайзія, Тайвань і Корея.

"Якщо скорочення виробництва напівпровідників на Тайвані буде обмежено, ми вважаємо, що це матиме невеликий вплив на економіку Тайваню, але без істотних збоїв у регіональному виробництві або торгівлі", — заявили фахівці.

За даними влади, унаслідок землетрусу, що стався близько 8 ранку 3 березня 2024 року, 9 людей загинули і понад 800 дістали поранення. Екстреним службам вдалося врятувати щонайменше 77 осіб, які опинилися в тунелях і будівлях, що обвалилися.

Раніше ми писали про те, що Китай зможе робити складні 5-нм чипи завдяки "допотопній" технології.